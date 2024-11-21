ما هي خيارات إسرائيل في وجه القرار؟

الناصرة – «القدس العربي»: يوضح مدير «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة) من مقر إقامته في حيفا داخل أراضي 48، الحقوقي الدكتور حسن جبارين في تعقيب لـ «القدس العربي» إن إسرائيل تملك خيارات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تعدم الإرادة السياسية.

ويقول: «قالت محكمة الجنايات الدولية عمليا إن هناك خيارا أمام إسرائيل، وبمقدورها تحديه (الطعن في القرار)، لا سيما وأنها قامت بذلك مقابل القضاة قبل إصدارهم القرار، وذكرت المحكمة خطيا أن الطلب قدم إليها قبل إصدار القرار، ولذا لا توجد صلاحية للمحكمة للبت فيه. ولكن توجد إمكانية للبت بهذا الطلب إذا قدمته إسرائيل بعد إصدار القرار».

وأضاف «هذا يعني أن هناك إمكانية وخيارات قانونية أمام إسرائيل بهذا الشأن، بيد أنه لا توجد لديها إرادة سياسية لتطبيق هذه الخيارات القانونية».

ويشرح جبارين خيارات إسرائيل بالتالي:

أولا- تستطيع إسرائيل أن تقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية مفادها أننا نحن كدولة نضمن حضور وامتثال نتنياهو وغالانت أمامها عندما تباشر في ذلك، ولذلك لا خوف من هروبهم من امتثالهم أمام العدالة.

ثانيا – تستطيع إسرائيل أن تتوجه للمحكمة وتقول إننا سنقوم بالتحقيق في كل ما ورد في مذكرتكم من خلال جهازنا القضائي «الحيادي والموضوعي»، وسنهتم أن يتم التحقيق بشكل نزيه. وهذا خيار موجود، لأن المحكمة الدولية لا تستطيع أن تتدخل إذا كان هناك بديل محلي وتحقيق جدي من قبل الجهاز القومي المحلي.

ثالثا – على إسرائيل أن تبين أن عدم اعتقال نتنياهو وغالانت الآن لن يؤدي إلى تشويش مجرى التحقيق أو المس بالبينات التي قد تحتاجها المحكمة. وعليه أن تبين أيضا أنه في حال عدم اعتقالهما الآن، لا يؤدي ذلك لاستمرارهما في المذابح الإبادة، من خلال القول إننا سنهتم في تخفيف معاناة الفلسطينيين، أو إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

يقول جبارين: «هذه الأمور التي ذكرناها، هي عمليا خيارات قانونية ممكنة أمام إسرائيل، وبالإمكان تقديم طلب للإبطال، والتطرق لكل هذه النقاط، ولكن السؤال هل هناك إرادة سياسية عندها في تقديم ذلك؟».

ويجيب على ذلك بالقول «لا اعتقد أن إسرائيل ستقدم مثل هذا الطلب، لأن هذا يعني اعترافا منها بأن هناك صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل، رغم أنها لم توقع معاهدة روما. كذلك لا توجد إرادة سياسية محلية، فأغلبية الإسرائيليين يرفضون تخفيف معاناة الفلسطينيين، وتقديم مساعدات إنسانية، علاوة على عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة في القيام بتحقيق جدي بهذا الموضوع، حتى لو كانت هناك إرادة قانونية للجهاز القضائي الإسرائيلي، فالسياسة والقانون يسيران بالتوازي، ولا يمكن التقدم بالقانون دون إرادة سياسية وهذا طابع القانون الدولي».