ما وراء الصواريخ والاغتيالات: خطا بزشكيان ونتنياهو!

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السيناريو الذي يرغب في نهجه حيال قضايا الخارج (والداخل)، فقال إن برنامجه يركز على “المشاركة البناءة مع العالم”، واستعداده للعمل على إحياء الاتفاق النووي. خلال الجلسات أعلن بزشكيان أمرا غير مسبوق فوعد بقبول ما يتفق عليه الفلسطينيون لإنهاء الصراع مع إسرائيل، بما في ذلك حل الدولتين، وهو ما يعني تغييرا فارقا في السياسة الخارجية لطهران كونه يعني قبول مبدأ الاعتراف بإسرائيل كدولة.
على المنصّة نفسها للجمعية العامة عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته المناقضة كليا لنهج بزشكيان فرفع صورتين لمنطقة الشرق الأوسط تظهر في الأولى بقعة جغرافية واسعة تضم إيران والعراق وسوريا وأجزاء من اليمن ولبنان مطموسة بلون أسود ويذيلها عنوان “النقمة”، أما الصورة الثانية فتظهر، تحت عنوان “البركة”، خريطة تحلّ فيها إسرائيل محل فلسطين التاريخية فتطمس الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمد خطا للازدهار التجاري من إسرائيل الكبرى تلك يمر بأراضي الجزيرة العربية والخليج العربي وصولا إلى الهند!
يسعى الرئيس الإيراني، حسب الخطوط العريضة لمخططه، إلى القيام بإصلاحات داخلية تساهم في التنمية الاقتصادية وترميم البناء الوطني، وإلى بدء فك الاشتباك مع الغرب فيما يخص هاجس المشروع النووي، وإلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة العربية، مع سعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، وهو بهذا المعنى محاولة إيرانية للهبوط من دولة الإمبراطورية الثورية التي أنهكت شعبها، الذي لم يتوقف عن أشكال الحراك السلمي (والعنفي) للاحتجاج، وساءت علاقاتها بالجوار العربيّ، لكنّها، في الوقت نفسه، شكّلت محور ممانعة للنفوذ الإسرائيلي – الأمريكي.
وجد نتنياهو، في عملية حركة “حماس” في غلاف غزة قبل عام تقريبا، الفرصة التي ينتظرها لقلب الطاولة على كل خصومه السياسيين، داخل إسرائيل، على أمل الفوز لاحقا في معركته ضد الجهاز القضائي (المحكمة العليا)، وفي منع المحاكمات التي تطارده، ثم فتح له الدعم والتعاطف والتواطؤ الأمريكي – الغربيّ الطريق بسرعة ليدفع باتجاه الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، ولإلغاء المشروع السياسي الفلسطيني برمّته، ولمواجهة “حزب الله” بعد أن كانت المؤسستان الأمنية والعسكرية قد جهزتا خطة للانقضاض عليه، بل توسّع المخطط، على الشكل الذي رأيناه في استقبال الكونغرس لنتنياهو، وفي العرض المسرحيّ الذي قدّمه في الأمم المتحدة، وفي عروض عديدة سابقة له لتحريض أمريكا والغرب والعالم على إيران.
ولأن مشروع نتنياهو لا يمكن أن ينجح إلا باستخدام أكثر أشكال الاستفزاز الممكنة التي تدفع بإيران والغرب إلى مواجهة لا يمكن الخروج منها فقد جرى التصدّي لنهج بزشكيان بسرعة شديدة وبأكبر قدر يمكن من المغامرة التي لا تترك لطهران، ولبزشكيان الخيار، فحين تمّ اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة “حماس” في قلب طهران، وحاولت إيران مقايضة ردّها بتقدم على جبهة وقف إطلاق النار في غزة قام نتنياهو بخطوات أشد خطورة واستفزازا فقتل قادة في “الحرس الثوري” قرب قنصلية إيران في دمشق، ثم بدأ في اغتيال قادة “حزب الله”، ثم عناصره عبر ضربتي “البيجر” واللاسلكي، ثم وجه ضربة قاصمة للحزب ولطهران باغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله”، إضافة إلى قادة آخرين ونائب قائد “فيلق القدس” عباس نيلفوروشان.
يصل قوس المقامرة الاستراتيجية الكبرى التي قرّر نتنياهو أن ينقلها من طور “السيوف الحديدية” (الاسم الذي أعطاه للحرب على غزة) إلى “حرب القيامة”، إلى قمة طموحه الذي يراهن نتنياهو عليه في أن يضيف إلى نتائج الاستفزاز الهائل لإيران هو أن تسفر الأحداث عن خسارة كامالا هاريس للسباق الرئاسي أمام دونالد ترامب، وبذلك يتحصّل نتنياهو على الحليف المثاليّ له في رغبة ضرب إيران فيحصل على الجائزة الكبرى التي يعتقد أنه رشّح لها: أن يصبح ملك إسرائيل الجديد الذي يقوم بتشكيل الشرق الأوسط على صورته، وعلى هوى ترامب.
في الوقت الذي يجول فيه عباس عراقجي وزير خارجية إيران على الدول العربية مطالبا إياها بعدم تقديم تسهيلات للهجوم الإسرائيلي سينتصب أمام دول الخليج العربي والمنطقة عموما خيار المراهنة على نهج بزشكيان الذي يحمل احتمالات إصلاح واعتدال إيراني داخلي وخارجي، أو على نهج نتنياهو الذي يريد أن يدخل المنطقة العربية في ثقب أسود هائل. لقد توضّح في الأسابيع الأخيرة هذان الاتجاهان وقرار المنظومة العربية في إنجاح أو إفشال هاتين الاستراتيجيتين سيساهم في حصول تداعيات كبرى على المنطقة.
*خطط النتن الخبيثة سوف تفشل
وتنكسر على صخرة صمود المقاومة
في فلسطين ولبنان ان شاءالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
نتنياهو يشعر أن كلا من ساسة وعسكر وإعلام الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والنمسا وإيطاليا والمجر وبولونيا والتشيك والسويد والدنمرك وفنلندا والأرجنتين يقفون وراءه بقوة، وكذلك تقف دولا إقليمية تعادي الحق الفلسطيني فطريا ولأن بعضها قائمة وأخرى مستفيدة على حساب مصابه ونتنياهو يدرك ذلك ويستفيد منه، ولكنه لا يدرك أن الدول الغربية تدعمه في باطل لن ينتصر وذلك كرها من تحرير فلسطين وعودة الساميون الى الغرب. أما الدول الإقليمية بحكومات وعسكر يتقاضون من التواطؤ والتطبيع يسؤهم أيضا انتصار الحق الذي سوف يمتد ويحاسبهم بعد فضح خياناتهم!
النداء في نهاية المقال والموجه الى العرب بان يختاروا بين احد حدي السيف وهم لا حول ولا قوةً يذكرني بمقطع مسرحي مصري يردد فيه احد الكومبارس جملة آنا بلاش انا جوز عديلة إللي ساكنة تحت
العرب في هذه المعمعة لا محل لهم في الاعراب فاما يكونون خسائر جانبية نتيجة تناحر الآخرين على أرضهم أو متفرجين بلهاء
بسم الله الرحمن الرحيم. يظن بعض السذج أن موضوع القضية الفلسطينية موضوع معقد لا يمكن حله وأن تحريرها يحتاج لرجل خارق يتمتع بمواصفات مميزة عن البشر لا الأمر ليس،بهذا التعقيد اي مسلم يستطيع تحرير فلسطين يحتاج الأمر فقط لثقة بالله وشرف وغيرة وهمة عالية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما وراء الصواريخ والاغتيالات: خطا بزشكيان ونتنياهو. اذا كان النتن ياهو و بزشكيان شخصان نيام على سرير واحد ويحلم كل منهما حسب ما يتمنى وتمنيات الاثنين خارج المنطق والعقل لا إسرائيل ستحصل على ما في الخريطة ولا إيران ستحصل على ثقة الغرب ولا العرب وليس السبب في الغرب ولا العرب السبب في إيران الغرب يعلم جيدا ألاعيب إيران كما تعلم إيران ألاعيب الغرب خلف الأبواب المغلة ونحن العرب تعبنا من النفخ في الزبادي من زمن بعيد مع إيران اذن إيران اذلة نفسها وكشفت أشياء ليس وقتها وفي نفس الوقت هل تركت إيران الجمل بما حمل مقابل رضا الأمريكان والغرب واسرائيل وتولع لبنان بعد تدبيس لبنان في دمار مع إسرائيل مثل تدبيس وخراب سوريا والعراق واليمن يجب علينا جميعا الاعتراف طوفان الأقصى كشف أشياء عجيبة وغريبة وهو حديث الولادة عمره سنة وأربعة أيام فقط ولكن بعض الاحدث تم التأكيد منه وبعض الاحداث أوقفت العالم وحتي الان لم يقعد وهي اذلال إسرائيل والغرب وأمريكا معها.
يبدو ان هناك في ايران من يريد تغيير البوصلة.. ما وصفه راي القدس بدقة ” محاولة إيرانية للهبوط من دولة الإمبراطورية الثورية”
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هذا صعب جدا.. ومقولة المرشد الاعلى الاخير على ابدية الصراع اليزيدي الحسيني لأقوى دليل على هذا..
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الدولة الايرانية الاسلامية بنسختها الحالية معتمدة على شرعية ولاية الفقيه للعالم الاسلامي برمته.. وليس فقط الشرق الاوسط..
وعلاقة ايران مع باكيستان مثلا متوثرة جدا .. فقد تبادلا غارات الطائرات والصواريخ قبل اشهر فقط..
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كل محاولة للهدنة مع محيط ايران هو تهديد لأسس الدولة الاسلامية الثورية الايرانية بنسختها الحالية..
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حل هذه المعضلة هو نسخة جديدة لدولة اسلامية لا ترى نفسها وصية على العالم الاسلامي في دستورها.. وهذا ممكن جدا ولا يحتاج سوى بعض الحكمة من منظري الدولة في ايران..
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واذا كان اغلبية الفلسطينيين يريدون حل الدولتين.. فبأي حق تعارض ايران هذا.. انها الوصاية الدينية.. وصاية ولاية الفقيه.
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يتبع رجاء 1
الحل الامثل لايران وللمنطقة هو السلم.. فهذا سيسحب البساط من تحت ارجل الغرب طبعا.. ويتيح للمنطقة امكانية نسج تحالفات متعددة الاقطاب.. وسيزدهر طريق الحرير.. وهذا ما لا تريده امريكا بأي ثمن..
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لذلك نرى محاولة اعدام افكار وردت في خطاب محتشم لبزشكيان في الامم المتحدة.. تحدث فيها عن امكانية الهدوء والسلم..
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وكما قلت سابقا.. ايران مهمة جدا للغرب.. مهمة كما هي.. وليس كما تريد ان تكون..
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اننهى شكرا 2
/خلال الجلسات أعلن بزشكيان أمرا غير مسبوق فوعد بقبول ما يتفق عليه الفلسطينيون لإنهاء الصراع مع إسرائيل، بما في ذلك حل الدولتين، وهو ما يعني تغييرا فارقا في السياسة الخارجية لطهران كونه يعني قبول مبدأ الاعتراف بإسرائيل كدولة/ انتهى الاقتباس
إيران اعترفت بإسرائيل كدولة ذات سيادة منذ ما يُعرف بـ”السر المعلن” في زمن الشاه سنة 1950
فكانت إيران بذلك ثاني دولة “إسلامية” تعترف بإسرائيل بعد تركيا التي أعلنت اعترافها بها قبل ذلك بعام..
صحيح أن إيران، بعد ثورة عام 1979، قد قطعت كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل ظاهريا –
إلا أن العديد من المحللين السياسيين يرون أن العلاقات كانت تسير في الخفاء على قدم وساق مع ذلك..
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بكم وأثابكم خيرا الأخت أ. الزمردة على هذه الملاحظات التنويرية والقيمة بالفعل ..
وأضيف أن الاعتراف تم بعد اصطناع القيان لحماية وتبجيل الأسياد مع استحداث (نظام الرق) في بلادنا ..
تماما كما يفعل الشبيحة العتف مع النظام الأسدي الاستبدادي والإجرامي بحق الشعب السوري الأبي ..
والشكر موصول لإدارة التحرير المحترمة