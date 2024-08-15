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مبابي: أطمح في تسجيل 50 هدفا مع ريال مدريد

15 - أغسطس - 2024

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مدريد: عبّر النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي عن سعادته البالغة بتسجيل هدف خلال ظهوره الأول مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني والمساهمة في تتويج النادي الملكي بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وشارك مبابي في أول مباراة رسمية مع ريال مدريد واستهل مشواره بأفضل طريقة ممكنة، إذ سجل باكورة أهدافه وفاز بأول ألقابه مع الفريق، حيث لعب 82 دقيقة خلال الفوز بهدفين دون رد على أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء، وسجل الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة ذكية من جود بيلينغهام.

وقال مبابي: “كانت أمسية رائعة، انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة، اللعب بهذا القميص وهذا الدرع من أجل هؤلاء المشجعين… إنها لحظة خاصة جدا. الفوز باللقب مهم جدا لأننا هنا نعلم أنه يتعين علينا الفوز دائما”.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مبابي قوله: “أنا سعيد للغاية بهذا الهدف. بالنسبة لمهاجم مثلي، من المهم جدا أن أكون حاسما في مباراتي الأولى، لكنني سعيد أيضا باللعب وكنت أتطلع لذلك”.

 وتابع: “فينيسيوس وبيلينغهام لاعبان رائعان، لكن لدينا أفضل اللاعبين في جميع المراكز، أنا سعيد جدا باللعب مع الفريق الذي لدينا، وأنا متأكد من أننا سنتحسن، وسأكون أول من يفعل ذلك”.

وعن عدد الأهداف التي يطمح في تسجيلها ، قال: “نحن ريال مدريد وليس لدينا حدود، إذا تمكنت من تسجيل 50 هدفا، فليكن 50 الشيء الأكثر أهمية هو الفوز والتحسن كفريق”.

(د ب أ)

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