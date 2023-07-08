مبابي: إنجازاتي في سان جيرمان لا تحظى بالتقدير الكافي

باريس: يرى الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن إنجازاته في باريس سان جيرمان لم تحظ بالقدر الكافي من التقدير من جانب الجماهير الفرنسية، لكنه يتفهم أسباب ذلك.

وقال مبابي في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” اليوم السبت “الناس في فرنسا رأوني وأنا أكبر، رأوني طوال الوقت في باريس سان جيرمان أو المنتخب الوطني، ولأعوام كنت أسجل الكثير من الأهداف، لذا بالنسبة للناس فهذا أصبح شيئا عاديا”.

ويرى مبابي أن حقيقة لعبه في باريس سان جيرمان “لا تساعد” نظرا لكونه ناديا مستقطبا.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في حزيران/يونيو 2024 ولم يتفق الطرفان بعد على تجديد التعاقد بينهما.

ولكي يستفيد سان جيرمان ماديا من مبابي فعليه أن يوافق على بيعه هذا الصيف أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

(د ب أ)