مبابي المغرب يخطف أنظار الركراكي ومساعديه

لندن- “القدس العربي”:

كشفت العديد من المصادر الصحافية المغربية، عن اقتراب مهاجم المنتخب الأولمبي من الحصول على استدعاء لتمثيل المنتخب الأول، كمكافأة من قبل المدير الفني الوطني وليد الركراكي، بعد التطور اللافت في أداء وأرقام اللاعب الشاب في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، والإشارة إلى مهاجم نادي غلاسكو رينجرز، حمزة إكمان، المتوهج في الآونة الأخيرة في دوري القلوب الشجاعة.

وأكدت صحيفة “المنتخب” المحلية، أن مساعد المدير الفني عبد العزيز بوحزامة، رفع إلى الركراكي وباقي المساعدين ما وُصف بـ”التقرير الإيجابي” بشأن المهاجم العشريني، وذلك بعد عروضه المميزة مع ناديه في الأسابيع القليلة الماضية سواء على المستوى المحلي في الدوري الاسكتلندي أو قاريا في دوري “اليوربا ليغ”، التي جعلته مادة دسمة في وسائل الإعلام الأوروبية، كهدف محتمل لبعض الأندية الإنكليزية والفرنسية في المرحلة القادمة.

ونقلت نفس المنصة عن مصدر مقرب من الركراكي، لم يتم الكشف عن هويته، أن المدرب على قناعة تامة أن الثلاثي يوسف النصيري، وأيوب الكعبي وسفيان رحيمي، هم الأفضل على مستوى خط الهجوم على الأقل في هذه المرحلة، لكنه يراقب مهاجم رينجرز عن كثب، باعتباره أبرز الأسماء المحتمل حصولها على فرصة في معكسر مارس/ آذار المقبل، لكن هذا سيتوقف على مدى نجاحه في الحفاظ على نسخته البراقة مع ناديه في الوقت الحالي، آخرها أهدافه الثلاثة في شباك هيبرنيان، في مباراة الجولة الـ20 للدوري الاسكتلندي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

أيضا منصة “هبة سبورت”، أشارت إلى ارتفاع فرص مهاجم نادي الجيش الملكي سابقا، في الانضمام إلى صفوف المنتخب الأول في المستقبل القريب أو المتوسط على أقصى تقدير، وذلك بعد انبهار مساعدي المدرب رشيد بن محمود وعبد العزيز بوحزامة، وموسى الحبشي، بإمكانياته وتحركاته المذهلة في تحليل أداء اللاعبين عبر الفيديو، الأمر الذي يعطيه أفضلية نوعية على منافسيه على مكان في قائمة الأسود في معسكر مارس/ آذار، وهما أسامة إدريسي مهاجم نادي باتشوكا المكسيكي، ومهدي موهوب مهاجم دينامو موسكو الروسي، اللذين يقدمان أداء متميزا في الفترة الحالية.

ومعروف أن حمزة، كان يُلقب إعلاميا بـ”مبابي المغرب”، لتقارب ملامحه مع نجم باريس سان جيرمان سابقا وريال مدريد كيليان مبابي، وأيضا لتميزه بالسرعة الفائقة وقدرته على اللعب في كل مراكز الهجوم، سواء كجناح مهاجم على الأطراف أو مهاجم رقم (9)، وذلك بعد تصعيده إلى الفريق الأول للجيش الملكي في العام 2021، وتحديدا في مباراة فريقه ضد نهضة بركان في السادس من مارس/ آذار من نفس العام، قبل أن يتعاقد معه رينجرز الاسكتلندي في الميركاتو الصيفي الأخير، مقابل رسوم تحويل قُدرت بنحو مليوني يورو.