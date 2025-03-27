رياضة | تقارير رياضية

مبابي سعيد ومنبهر بتمثاله في متحف مدام توسو بلندن- (فيديو)

27 - مارس - 2025

لقطة شاشة

حجم الخط
0

لندن: بدا النجم الفرنسي كيليان مبابي منبهرا حينما ألتقي بتمثاله المصنوع من الشمع في متحف “مدام توسو” في العاصمة البريطانية لندن.

ودخل مبابي من الباب وبدا وجهه مشرقا حينما رأى تمثاله الخاص أمامه في المتحف.

وقال مبابي في فيديو نشره الحساب الرسمي للمتحف عبر موقع “إكس” :”أنه رائع وأحببته كثيرا، قميص جديد وحتى حذاء جديد، أنه شرف كبير وإنجاز كبير بالنسبة لي، أنه من دواعي الشرف أن أكون جزءا من عائلة مدام توسو الكبيرة”.

وأضاف : “شكرا للجميع على هذا العمل، لأنه عمل ممتاز وأنا سعيد للغاية بالنتائج، أنه أنا”.

ويظهر النجم الفرنسي مرتديا قميص منتخب بلاده الاحتياطي وفي وضعيته الشهيرة وهو طاوي زراعيه، وسيتم الكشف عن التمثال للجماهير يوم الرابع من أبريل / نيسان المقبل.

 (أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أنشيلوتي: لدى مبابي فرصة للسير على نهج رونالدو في ريال مدريد
منذ 11 ساعة
كيليان مبابي يقود ريال مدريد لفوز شاق على ليغانيس في الدوري الإسباني
29 - مارس - 2025
الصحافة الفرنسية تنتقد عودة مبابي بعد الهزيمة في كرواتيا
21 - مارس - 2025
مبابي ينتقد نفسه على أخطائه السابقة مع عودته لقيادة منتخب فرنسا
20 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية