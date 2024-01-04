مبابي لم يتخذ قراره بعد بشأن المستقبل مع تزايد اهتمام ريال مدريد بضمه

برلين: لم يتخذ كيليان مبابي هداف منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان قراره بعد بشأن المستقبل، مع استمرار سعي ريال مدريد الإسباني لضمه.

وقال مبابي لمحطة “ار ام سي” عقب تتويج سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي مساء الأربعاء بالفوز على تولوز 2 /صفر “لم أتخذ قراري بعد”.

وحصد سان جيرمان لقبه العاشر خلال 11 نسخة من كأس السوبر الفرنسي، كما توج الفريق بلقبه الأول في عهد المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ويتواجد مبابي الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا قبل الحصول على المركز الثاني في مونديال قطر 2022، في صفوف سان جيرمان منذ 2017 وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث دخل اللاعب في صدام مع ناديه بعد تأكيد عدم رغبته في تجديد العقد الصيف الماضي.

وقال مبابي “في 2022 لم أكن أعرف مصيري حتى أيار/ مايو، إذا كنت أعرف ما أود فعله، لماذا تراجعت عنه؟ هذا غير منطقي”.

وأضاف “أنا متحمس للغاية بشأن هذا العام، إنه مهم للغاية، لدينا ألقاب علينا الفوز بها، لقد فزنا بلقب، وهذا الأمر تم إنجازه”.

وأشار “لدينا فريق يافع لديه إصرار ويرغب في الفوز بالألقاب، لا أحد يتحدث بشأن وضعي في النادي، هذا لا يهم أحد”.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ريال سوسيداد الإسباني، أملا في المضي قدما نحو حصد اللقب القاري الأول في تاريخه

(د ب أ)