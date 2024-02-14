مبابي وباركولا يقودان سان جيرمان للفوز 2-صفر على سوسيداد

باريس: سجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفين في الشوط الثاني ليقودا باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان سوسيداد، الذي تأهل من صدارة المجموعة الرابعة ولم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، الفريق الأفضل في المباراة حتى نجح مبابي في التسجيل لسان جيرمان مستفيدا من ركلة ركنية وصلت من ماركينيوس لمبابي ليسدد الأخير مباشرة في الشباك في الدقيقة 58.

وقال ماركينيوس قائد سان جيرمان في تصريحات لقناة كانال بلس “عانينا كثيرا في الشوط الأول. تحدثنا مع بعضنا البعض بين الشوطين، والمدرب (لويس إنريكي) ضبط ايقاعنا. كان منزعجا حقا.

“كان نهجنا أفضل بكثير في الشوط الثاني. هو (لويس إنريكي) يقول لنا الحقيقة دوما، وهذا مهم للغاية للفريق.

“قدم لنا بعض النصائح…ونجح الأمر في الشوط الثاني. حققنا الجزء الأول من هدفنا. كان من المهم أن نفوز على ملعبنا”.

وكان باريس سان جيرمان محظوظا بإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من ميكل ميرينو قائد سوسيداد.

وشكل سان جيرمان ضغطا هجوميا على منافسه في بداية المباراة وتألق الحارس ريميرو ليتصدى بيد واحدة لكرة من مبابي في الدقيقة الثانية.

ثم فرض سوسيداد بعدها سيطرته على مجريات اللعب وصنع عدة فرص تهديفية.

لكن سان جيرمان نجح في الصمود أمام ضغط المنافس، حتى استطاع مبابي اقتناص التقدم في الدقيقة 58 إثر ركلة ركنية، بعد أن استغل الفريق الفرنسي النقص العددي المؤقت في صفوف منافسه اثناء وجود هماري تراوري بجوار خط الملعب لتلقي العلاج.

وأشعل مبابي الحماس في المباراة وكاد أن يضيف الهدف الثاني بعدها بقليل إثر تسديدة قوية، لكن ريميرو تصدى للكرة بصعوبة.

وفي الدقيقة 70، عزز باركولا تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة ببراعة لتمر بين ساقي الحارس أليكس ريميرو. وسنحت عدة فرص بعدها لباريس سان جيرمان لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بنتيجة 2-صفر.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في الخامس من مارس/ آذار المقبل.

(رويترز)