مبابي وبلينغهام يقودان ريال للفوز 2-صفر على تسعة لاعبين من إشبيلية

مدريد: سجل كيليان مبابي وجود بلينغهام هدفين متأخرين في الشوط الثاني قادا بهما ريال مدريد للفوز 2-صفر اليوم الأحد على مضيفه إشبيلية ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وأنهى إشبيلية المباراة بتسعة لاعبين بعد حالتي طرد مباشرين للاعبين لويك بادي وإيساك روميرو.

وبعد أن حسم برشلونة تتويجه بلقب الدوري إثر فوزه 2-صفر على إسبانيول يوم الخميس، إذ بات يتفوق في الصدارة على ريال مدريد بفارق لا يمكن تعويضه في الجولتين الأخيرتين بالموسم، خاض ريال مباراة اليوم بدون عدد من لاعبيه الأساسيين مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وعانى إشبيلية من النقص العددي في أغلب زمن المباراة إذ قام بادي بجذب مبابي من الخلف لإيقاف هجمة مرتدة سريعة، واعتبر الحكم أن اللاعب منع فرصة تهديفية واضحة لريال ومنح المدافع الفرنسي بادي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 11.

ورغم التفوق العددي وكذلك التفوق في الاستحواذ على الكرة، واجه ريال صعوبة في صناعة الفرص الكافية وأهدر مبابي وإندريك أكثر من فرصة حقيقية خلال الشوط الأول.

وشهد إشبيلية بطاقة حمراء مباشرة أخرى كانت من نصيب روميرو بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته من مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني، وذلك بسبب تدخل مع أوريلين تشواميني.

وسدد مبابي كرة إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 70 لكنها اصطدمت بالعارضة، ثم نجح أخيرا في هز الشباك بعدها بخمس دقائق عندما سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى الزاوية اليمنى.

وبات مبابي قريبا من الفوز بلقب هداف الدوري في أول موسم له مع ريال إذ يحتل صدارة قائمة الهدافين برصيد 29 هدفا وبفارق أربعة أهداف أمام روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وفي الدقيقة 87، أرسل المهاجم جونزالو جارسيا (21 عاما) الصاعد من أكاديمية ريال تمريرة عرضية إلى بلينغهام ليسدد من مسافة قريبة معززا تقدم ريال بالهدف الثاني.

وقال فيدريكو بالبيردي لاعب وسط ريال لمحطة النادي التلفزيونية “قدمنا مباراة رائعة والجميع كان لهم دور في هذا”.

وأضاف “كانت أجواء غريبة باللعب بعد أن حسم برشلونة بالفعل فوزه باللقب، ولكن في هذا النادي عليك دائما أن تتنافس على كل شيء، ورغم أننا لم نكن نملك الكثير للتنافس عليه اليوم، يجب دائما الدفاع عن هذا القميص”.

وقبل الجولة الأخيرة من الدوري هذا الموسم، يحتل برشلونة الصدارة برصيد 85 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام ريال صاحب المركز الثاني، ويليهما أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

ويحتل أتليتيك بيلباو وفياريال المركزين الرابع والخامس برصيد 70 نقطة و67 نقطة، على الترتيب، وهما آخر المراكز الخمسة المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

