مبابي يحتفظ بتفسيراته للعدالة “إذا لزم الأمر”

باريس: يحتفظ مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي الذي ربطته وسائل إعلام سويدية بتحقيق في قضية اغتصاب في ستوكهولم، “بأولوية تفسيراته للقضاء السويدي اذا لزم الأمر”، حسبما أعلنت محاميته الخميس.

وقالت ماري-أليكس كانو-برنار “إنه يحتفظ بأولوية تفسيراته، إذا لزم الأمر، للقضاء السويدي”، منددة “بشدة بالمزاعم الإعلامية التي تشير إلى أن كيليان مبابي تحدث عن أحداث رحلته إلى ستوكهولم”.

وكتبت صحيفة “لو باريزيان” الخميس أن مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد “مارس الجنس خلال علاقة بالتراضي” مع امرأة شابة، وهو ما أكدته “آر إم سي سبور” أيضًا.

وتزعم وسائل الإعلام الفرنسية أن مبابي لديه رسائل من الفتاة الصغيرة، “بنبرة إيجابية جدا”، تحكي قصة “لقاء سعيد وعلاقات بالتراضي”، حسبما أضافت الصحيفة على وجه الخصوص.

وأضافت لو باريزيان أنها لا تستطيع تأكيد أن المشتكية في قضية الاغتصاب هي المرأة التي كتبت تلك الرسائل.

وبعد أن أبعدته آلام في فخذه الأيسر عن تشكيلة فرنسا لمبارياتيها في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، اختار مبابي الذهاب إلى ستوكهولم مع مجموعة من الأصدقاء، حيث وصلوا في التاسع من الشهر الحالي وغادروا في الحادي عشر منه.

وتقول تقارير في العديد من وسائل الإعلام السويدية إنهم زاروا مطعمًا وملهى ليليًا. وبمجرد مغادرة المجموعة للسويد، ذهبت امرأة إلى الشرطة لتزعم أنها كانت ضحية اغتصاب.

وبعد أن أصبحت صحيفة أفتونبلاديت السويدية الاثنين أول وسيلة إعلامية تكشف عن فتح تحقيق في قضية اغتصاب، انتقد مبابي التقرير ووصفه بأنه “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وزعم أن هناك صلة بين الاتهامات ونزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان. وعقدت جلسة الاستماع في القضية الثلاثاء.

وقال مبابي على موقع إكس (تويتر سابقا): “أصبح الأمر متوقعًا جدا، عشية الجلسة كما لو كان بالصدفة”.

وأعلنت النيابة العامة السويدية الثلاثاء أنها تجري تحقيقا في قضية اغتصاب بعد زيارة مبابي ورفاقه الأسبوع الماضي إلى ستوكهولم، دون أن تذكر أي أسماء. وأكدت وسائل إعلام سويدية أن النجم الفرنسي في قلب التحقيقات.

وقالت محامية قائد المنتخب الفرنسي الثلاثاء إنها لا تعرف ما إذا كان التحقيق الذي فتح في ستوكهولم بتهمة الاغتصاب يستهدف موكلها، كما أكدت صحيفتا أفتونبلاديت وإكسبريسن، مضيفة إن بطل كأس العالم 2018 “مرتاح لأنه لم يرتكب أي خطأ”.

وأكد مقربون من اللاعب الخميس أنه ليس لديهم أي معلومات جديدة بشأن التحقيق المفتوح في السويد.

وأوضحت إكسبيريسن أن مبابي يعتبر “مشبوهًا إلى حد معقول” في هذا التحقيق، وهو أدنى مستوى من الشك ينص عليه التشريع السويدي.

-جمهور ريال يدافع-

ولم يتأخّر جمهور ريال مدريد في الدفاع عن نجمهم الجديد. بالنسبة إلى خوان كاسترو البالغ 72 عاما، فإن تقارير وسائل الإعلام “كاذبة” و”لا معنى لها”.

أضاف خارج ملعب سانتياغو برنابيو “إنه شخص ذكي ولديه إمكانيات كبيرة، لن يقوم بخطأ غبي مثل هذا”.

بدوره، ربط صديق كاسترو، مارسيلينو ألفاريس الشائعات برحيل مبابي المرير عن سان جرمان والصراع المستمر معه.

قال الرجل البالغ 88 عاما “كانت هذه فرصة لمهاجمة مبابي. كل هذا يأتي من باريس سان جرمان، من القذارة… يجب إثبات الأكاذيب”.

أما خورخي كوستا لابيريا، وهو صياد سابق يبلغ 58 عاما، قال “كل هذا فخ، لأن كيليان مبابي مشهور للغاية”.

واعترف يسوف سوماهورو، وهو إداري مدني يبلغ من العمر 42 عاما ويزور العاصمة الإسبانية من ساحل العاج، بأن الخبر كان “مفاجئا”، لكنه بقيَ حذرا مع سير العدالة.

قال “كمشجعي ريال مدريد، نحن نثق به. نعتقد أنه على حق”.

وفي مقابل دفاع عدد من مشجعي ريال عن مبابي، خيّبت هذه الحادثة آمال بعض جمهور الملكي، إذ قال الطالب ماتيو بايس “يبدو أن الحادثة مثيرة للاشمئزاز ويجب على النادي التدخل في الأمر، لأن هذا لا يمكن أن يحدث”.

وتابع “إن اتهامه أمر خطير. لهذا السبب أنا لا أدعمه، يبدو أن الأمر سيء للغاية”.

بدورها، قالت سيليا ميخيا (28 عاما) إن القضية أفسدت رحلتها إلى مدريد من منطقة أستورياس الشمالية الغربية، حتى لو لم يتم إثبات أي شيء على اللاعب بعد.

وأردفت “”إذا كان (الخبر) صحيحا أن مبابي فعل ذلك، فيجب أن يُعاقب… بصفتي مشجعة كبيرة للفريق، فإن قدومي إلى هنا أصابنا بخيبة أمل كبيرة”.

وكان مشجعو ريال صوّتوا لمبابي كأفضل لاعب عن شهر أيلول/سبتمبر.

قال المهاجم “أنا سعيد للغاية، أريد أن أشكر جميع جماهير ريال مدريد. إنه لمن دواعي سروري أن يتم اختياري أفضل لاعب في الشهر”.

وتابع “الأمر الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالكثير من المباريات هذا الشهر (الماضي)، وآمل أن نستمر على هذا المنوال”.

(أ ف ب)