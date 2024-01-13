مبابي يخشى تكرار سيناريو العام الماضي في جائزة ذا بيست 2023

لندن: بعدما كان قريبا من خطف جائزة ذا بيست العام الماضي، يسعى كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من جديد للحصول على الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وتواجد نجم منتخب فرنسا، الذي يحلم بالحصول على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بالقائمة النهائية للمرشحين للفوز بـ(ذا بيست)، التي أعلن عنها فيفا في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويتنافس مبابي (25 سنة) للحصول على الجائزة المرموقة، مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم سان جيرمان السابق وفريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي، والنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة خلال الحفل الذي يقيمه فيفا في العاصمة البريطانية لندن في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، على أن يتم اختيار المتوج بها بناء على الإنجازات التي حققها النجوم الثلاثة في الفترة من 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حتى 20 آب/ أغسطس الماضي.

ويخشى مبابي من تكرار سيناريو العام الماضي، الذي كان قريبا خلاله من نيل جائزة ذا بيست، لكنه حل في المركز الثاني بقائمة المرشحين عقب حصوله على 44 نقطة، بفارق 8 نقاط فقط خلف ميسي، الذي توج بالجائزة آنذاك.

وواصل مبابي تألقه الذي بدأ في كأس العالم في قطر 2022، عندما عاد للمنافسات المحلية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وقاد باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، بعد أن سجل ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وضمن اللاعب الفرنسي صاحب السرعات الكبيرة، للنادي الباريسي حصد لقب الدوري المحلي الثامن في آخر 11 عاما، وذلك بفضل أهدافه الرائعة خلال فترة الترشح للجائزة، حيث زار شباك المنافسين 17 مرة في آخر 20 مباراة بالدوري، بما في ذلك تسجيله 9 أهداف في 6 مباريات متتالية.

وحصل المهاجم الموهوب على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وأيضا هداف البطولة برصيد 29 هدفا، بعد تعافيه من خيبة أمل خسارته لنهائي كأس العالم مع منتخب بلاده، على الرغم من تسجيله ثلاثية في المباراة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة ضد المنتخب الأرجنتيني.

وبصفة عامة، أحرز مبابي، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 180 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، 41 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 43 مباراة لعبها مع سان جيرمان في جميع البطولات خلال موسم 2022 / 2023.

وكان مبابي هو هداف فريق العاصمة الفرنسية في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، عقب تسجيله 7 أهداف في مبارياته الثمانية التي لعبها مع سان جيرمان بالمسابقة القارية، التي ودعها لاعبو ملعب (حديقة الأمراء) مبكرا من دور الـ16، بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وساهم تألق مبابي في الموسم الماضي في تواجده بالمركز الثالث في قائمة جائزة (الكرة الذهبية) لعام 2023، التي قدمتها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، حيث جاء خلف ميسي، الذي توج بالجائزة، وهالاند، الذي حصل على المركز الثاني.

ومازال مبابي يواصل التألق في الموسم الحالي، حيث قاد سان جيرمان لتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل فترة العطلة الشتوية الحالية بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق نيس.

وأحرز مبابي، الذي يحلم بأن يصبح أول فرنسي يتوج بجائزة ذا بيست التي انطلقت نسختها الأولى قبل 7 أعوام، 18 هدفا مع سان جيرمان هذا الموسم ببطولة الدوري المحلي، متفوقا بفارق 10 أهداف كاملة على أقرب ملاحقيه.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم مبابي في تأهل منتخب فرنسا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، بعدما تصدر المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، على حساب المنتخب الهولندي الذي اكتفى بالوصافة.

وخلال عام 2023، خاض مبابي 9 مباريات مع منتخب فرنسا، أحرز خلالها 10 أهداف مسجلا ثاني أكبر عدد من الأهداف خلال عام ميلادي واحد في مشواره الدولي، بعدما سبق أن أحرز 12 هدفا في العام الماضي، ليرفع بذلك رصيده التهديفي مع المنتخب الملقب بـ(الديوك) إلى 46 هدفا في 75 مباراة دولية.

ورغم المستوى اللافت الذي قدمه مبابي خلال فترة الترشح للجائزة، لكنه لا يمتلك حظوظا كبيرة للفوز بجائزة ذا بيست هذا العام، بعدما اكتفى بالحصول على لقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان في الموسم الماضي، دون أن يتوج بأي بطولة محلية أو قارية أخرى، غير أن المفاجآت تبدو واردة في النهاية.

(د ب أ)