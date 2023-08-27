مبابي يسجل ثنائية وباريس يحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي على لنس

باريس: فاز باريس سان جيرمان على ضيفه لنس 1/3، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وعاد مبابي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لباريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل مورجان جيلافوجي الهدف الوحيد لفريق لنس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحقق باريس أول فوز له هذا الموسم بعد تعادله في أول مباراتين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لنس عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

(د ب أ)