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مبابي يسجل هدفين ليعبر بسان جيرمان نحو دور الثمانية بدوري الأبطال

5 - مارس - 2024

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سان سيباستيان (إسبانيا):  سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور 16.

وفي ظل سعيه للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة، استفاد باريس سان جيرمان المنضبط من الهجمات المرتدة التي سنحت له معتمدا على سرعة مبابي وقدرته على الحسم.

وصنع مبابي فرصتين مبكرتين قبل أن يسجل هدف التقدم بتسديدة في الدقيقة 15.

وعاد قائد فرنسا مجددا ليسجل في الدقيقة 56 بعد تمريرة من لي كانج-إن بتسديدة سكنت شباك حارس سوسيداد.

وسجل ميكل ميرينو لاعب سوسيداد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 من تسديدة غيرت اتجاهها.

(رويترز)

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