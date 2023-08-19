مبابي يسجل وتولوز يفرض التعادل على باريس سان جيرمان بهدف للمغربي أبوخلال

باريس: سجل كيليان مبابي هدفا من ركلة جزاء في عودته إلى تشكيلة باريس سان جيرمان، لكن حامل اللقب تعادل مجددا 1-1 مع مضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

وضع مبابي الزوار في المقدمة بعد نزوله بديلا من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد مرور ساعة، لكن تولوز تعادل بنفس الطريقة عبر المغربي زكريا أبو خلال قبل أربع دقائق من النهاية.

وعاد مبابي إلى الفريق الأول لسان جيرمان عقب استبعاده من التعادل مع لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري وغيابه عن التشكيلة الرئيسية لأسابيع بسبب خلاف مع النادي حول عقده.

ولعب البديل عثمان ديمبلي مباراته الأولى أيضا مع سان جيرمان عقب انتقاله من برشلونة.

وسجل لاعب الوسط وارين-زاير إيمري (17 عاما) هدفا لسان جيرمان في توقيت مبكر بالشوط الثاني لكنه ألغي للتسلل.

واحتسبت ركلة جزاء للزوار في الدقيقة 58 بعد عرقلة راسموس نيكوليسن لمبابي، وبعد مراجعة الفيديو نفذها مهاجم فرنسا بنجاح.

وحصل تولوز على ركلة جزاء أيضا حين ارتكب أشرف حكيمي مخالفة ضد مواطنه أبو خلال الذي أدرك التعادل المستحق.

(رويترز)