مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان

باريس: سحب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، شكوى المضايقة الأخلاقية التي كان قد تقدم بها ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس، يوم الإثنين.

وقال المحامي بيار-أوليفييه سور: “نحن نسحب الدعوى المدنية”. وذلك قبيل مواجهة فريق مبابي الحالي، ريال مدريد الإسباني، لباريس سان جرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء.

وكان مكتب الادعاء العام في باريس قد كشف، الشهر الماضي، عن فتح تحقيق، بعد تقديم مبابي شكوى تتعلق بالطريقة التي عامله بها النادي في مستهل موسم 2023-2024.

ويعتقد مبابي أنه تعرّض للتهميش من قبل النادي، وأُجبر على التدرب مع مجموعة من اللاعبين الذين كان سان جرمان يخطط للاستغناء عنهم، وذلك بعد رفضه تمديد عقده.

وتُعد هذه الممارسة سابقة متكررة، طالت لاعبين آخرين، ما دفع اتحاد اللاعبين الفرنسيين إلى التقدّم بشكوى مماثلة، العام الماضي.

ولم يُدرَج اسم مبابي ضمن بعثة سان جرمان التي خاضت جولتها التحضيرية في آسيا عام 2023، كما غاب عن المباراة الافتتاحية للموسم، قبل أن يتم استدعاؤه لاحقًا.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف باريس سان جرمان، سجل خلالها 256 هدفًا في 308 مباريات.

وفي أول موسم يخوضه الفريق من دون مبابي، حقق باريس سان جرمان حلمه، وتُوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الساحق على إنتر الإيطالي بنتيجة 5-0 في النهائي.

ويخوض مبابي حاليًا نزاعًا قضائيًا منفصلًا ضد ناديه السابق، يطالب فيه بمبلغ 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار)، يقول إن النادي يدين له به كرواتب ومكافآت غير مدفوعة.

(أ ف ب)