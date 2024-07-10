مبابي يعترف بمستواه المتواضع في أمم أوروبا

ميونخ: تمكن كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي، أخيرا، من التخلص من قناع الوجه، ولكنه اعترف بأنه واجه صعوبات في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024″، وذلك بعدما ودّع المنتخب الفرنسي المنافسات من الدور قبل النهائي عقب الخسارة 1 / 2 أمام المنتخب الإسباني أمس الثلاثاء.

ومرر مبابي كرة عرضية رائعة قابلها راندال كولو مواني بضربة رأس متقنة، ليتقدم المنتخب الفرنسي بهدف نظيف، وكان هذا هو أول هدف يسجله أحد لاعبي المنتخب الفرنسي من اللعب المفتوح بالبطولة.

ولكن سرعان ما تعادل المنتخب الإسباني في الشوط الأول عن طريق داني أولمو، ثم أضاف لامين يامال الهدف الثاني.

وقال مبابي للصحافيين: “كان لدي طموح لأكون بطلا لأوروبا. كان لدي الطموح لتقديم بطولة جيدة. لم أحقق أي من هذا”.

ولعب مبابي بشكل أفضل بدون القناع أمام المنتخب الإسباني، والذي كان ارتداه بعد إصابته بكسر في الأنف في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي أمام النمسا، ولكن هذا لم يكن كافيا لمساعدة فرنسا كي تتجاوز عقبة المنتخب الإسباني.

وسيحصل نجم ريال مدريد الجديد على إجازة قبل أن يبدأ مغامرته مع الفريق الإسباني.

ودافع ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي -الذي يظل مستقبله مفتوحا بعدما توج بلقب كأس لعام 2018 فقط في الفترة التي قضاها كمدير فني والتي بدأت قبل 12 عاما- عن مبابي وأنطوان غريزمان.

وقال: “لن ألقي باللوم على الثنائي، ربما واجه مبابي بعض المشاكل، ولكننا لا نبحث عن أعذار. شعر بتحسن كبير بدون القناع”.

وأثنى ديشان أيضا على أوليفييه جيرو (37 عاما)، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، الذي سيعتزل اللعب الدولي.

وقال ديشان: “أحسنت، وشكرا على ما حققته”.

(د ب أ)