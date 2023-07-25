مبابي يعطي الهلال جوابا نهائيا على العرض الملياري

باريس- “القدس العربي”: كشفت مصادر صحافية، موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من مرافقة الطيور المهاجرة من الدوريات الأوروبية الكبرى إلى دوري روشن، وذلك بعد تلقيه عرضا خرافيا للانتقال إلى صفوف نادي الهلال، تزامنا مع خروجه من حسابات ناديه باريس سان جيرمان، استعدادا لبيعه بأعلى عائد مادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصلت العلاقة بين صاحب الـ24 عاما وناديه الباريسي إلى طريق مسدود، بعد القرار الإداري المفاجئ لبيئة الميغا ستار، بإلزامه بالبقاء في عاصمة النور وحرمانه من السفر إلى كوريا الجنوبية واليابان، لبدء جولة الاستعداد للموسم الجديد، تمهيدا لخروجه من “حديقة الأمراء” هذا الصيف، لضمان حقوق الكيان، بدلا من خسارته بدون مقابل في صيف 2024، كما يخطط اللاعب ومحاميه.

وبينما كانت الصحف في فرنسا وإسبانيا تتسابق في تحديث الأنباء عن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد، فجرت صحيفة “ليكيب” القنبلة الصحافية، بوضعه في جملة مفيدة مع الزعيم الهلالي، استنادا إلى معلومة موثقة، تُفيد بأن صندوق الاستثمار السعودي وضع الكرة في ملعب عملاق الليغ1 ووالدة اللاعب ووكيلة أعماله السيدة فايزة العماري، بعرض وُصف بالملياري.

وذكر نفس المصدر، أن أصحاب القرار في “حديقة الأمراء” وافقوا فعليا على العرض السعودي، والذي بلغت قيمته 300 مليون يورو، بالإضافة إلى 700 مليون بنفس العملة للدولي الفرنسي، ليعوض صفقة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي فَضل الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي على العرض الملياري السعودي، وذلك بحسب نفس الصحيفة، لقناعة المسؤولين في السعودية، بأن تأثير الصفقة إعلاميا وجماهيريا ومكاسبها لخطة التسويق لدوري روشن بثوبه الجديد، تفوق المليار يورو.

وفي آخر تحديث لهذه الرواية المرعبة لريال مدريد وكل كبار أوروبا بدون استثناء، بعثت شبكة “ريليفو” الإسبانية رسالة مطمئنة للنادي الميرينغي وباقي عمالقة القارة العجوز الطامعين في اقتناء المدمر كيليان، ملخصها أنه يرفض رفضا تاما فكرة الذهاب إلى جنة المحاربين القدامى في الشرق الأوسط، وموقفه من الذهاب إلى “سانتياغو بيرنابيو” لم ولن يتغير، سواء تمت الصفقة هذا الميركاتو باتفاق مع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، أو بموجب قانون بوسمان صيف العام القادم.

وكان الاعتقاد السائد في عالم كرة القدم، أن النادي الباريسي قد أغلق صفحة مبابي لغاية العام 2025، بعد موافقته على التجديد لمدة عامين بالإضافة إلى موسم ثالث بموافقة الطرفين، وذلك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النادي الملكي الأبيض العام الماضي في صفقة انتقال حر، قبل أن يُبادر صاحب الشأن بالكشف عن نواياه، في بيان رسمي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أنه يخطط لمغادرة ناديه الحالي بدون مقابل بعد انتهاء عقده، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الخليفي، واضعا اللاعب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما بتفعيل بند التمديد لعام إضافي، وإما تجميده وعرضه للبيع، لصعوبة هضم فكرة خسارة أفضل لاعب في العالم بموجب قانون بوسمان.