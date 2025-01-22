مبابي يعلق على مستواه مؤخرا في ريال مدريد

مدريد: يقدم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أداء رائعا بتسجيله أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، وقال يوم الثلاثاء إنه احتاج إلى وقت أطول من المتوقع للعب بطريقته المعهودة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان بعد انسجامه مع فريقه الجديد.

وأضاف مبابي أن التحدي الأصعب الذي واجهه منذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو في نهاية الموسم الماضي كان المبالغة في التفكير وعدم تركيز جهوده في الاتجاه الصحيح.

وقال اللاعب (26 عاما) إن هزيمة ريال مدريد 2-1 في الدوري الإسباني أمام أتليتيك بيلباو في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، عندما أهدر المهاجم ثاني ركلة جزاء له في أسبوع، كانت نقطة تحول.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام سالزبورغ غدا الأربعاء: “أعتقد أنها كانت مشكلة ذهنية وكانت هذه هي النقطة التي أدركت فيها أنني يجب أن أعمل بجدية أكبر”.

وأضاف: “كنت أفكر كثيرا في كيفية أداء مهامي سواء بخلق مساحات أو القرب من فينيسيوس جونيور في الملعب أو رودريغو… عندما تفكر كثيرا فإنك لا تركز على طريقة لعبك. كنت في حالة جيدة من الناحية البدنية لكنني كنت أعلم أنني بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وكان هذا هو الوقت المناسب لتغيير الوضع. لم آت إلى مدريد للعب بشكل سيئ. هنا يتعين علينا أن نلعب بشكل جيد طوال الوقت والآن أنا مستعد للقيام بذلك.

وتابع: “انتابتني مشاعر سيئة لأنني لاعب يرغب دائما في بذل المزيد من الجهد وعندما لا تؤدي على هذا المستوى فمن الطبيعي أن تتعرض للاستهداف. كنت أعلم أن هذا قد يحدث وفي النهاية كانت لحظة جيدة لأنه بعد تلك المباراة تغيرت عقليتي”.

وبعد أن سجل ثلاثة أهداف فقط في 12 مباراة خاضها ريال مدريد في كل المسابقات حتى مباراة بيلباو، استعاد مبابي منذ ذلك الحين إيقاعه التهديفي وأصبح لديه الآن 12 هدفا في الدوري الإسباني ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين كما سجل 17 هدفا إجمالا.

وقال: “عندما تكون لاعبا مثلي، ومع كل ما كان متوقعا مني، فمن الطبيعي أن يتحدث الناس. لكن بالنسبة لي الأمر ليس شخصيا، يجب أن تكون هادئا وتركز على لعبتك. كنت أعلم أنني أستطيع تغيير الموقف وهذا ما فعلته. لن أكون لاعبا خجولا أبدا لكن عندما يأتي لاعب مثلي إلى مدريد، يتعين عليه أن يكون متواضعا”.

وزاد” “هدفي هو تقديم أفضل ما لدي مع ريال مدريد في كل مباراة، وتقديم أداء أفضل. لدي شعور بأنني قادر على تقديم أداء أفضل، وأنا على أتم الاستعداد لذلك. أنا من النوع الذي يحتاج إلى هذا الضغط ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد”.

ويحتل ريال مدريد المركز العشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا الذي يضم 36 فريقا برصيد تسع نقاط، بفارق أربع نقاط عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الستة عشر. ويحتل سالزبورغ المركز 32 بثلاث نقاط، بفارق خمس نقاط عن مراكز الدور الفاصل.