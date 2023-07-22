مبابي يغيب عن قائمة سان جيرمان المتوجهة إلى اليابان

لندن: غاب كيليان مبابي عن قائمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم التي ستسافر إلى اليابان استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.آيه.ميديا” أن قائمة الفريق التي ستصعد للطائرة اليوم السبت، مع المدير الفني الجديد لويس إنريكي، أعلنت أمس الجمعة، ولم يوجد بها اسم كيليان مبابي.

وكشف النجم الفرنسي مطلع هذا الصيف أنه لن يجدد عقده مع النادي.

وأشار مبابي إلى أنه يعتزم مواصلة اللعب مع سان جيرمان الموسم المقبل حتى ينتهي تعاقده، ولكن هذا سيعني أنه سيترك الفريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.

(د ب أ)