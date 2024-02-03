مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

ستراسبورغ (فرنسا): سجل كيليان مبابي هدفا وصنع اخر في فوز باريس سان جيرمان 2-1 على مضيفه ستراسبورغ الجمعة ليوسع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى تسع نقاط.

وافتتح سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 31 عندما اعترض ماركو أسينسيو تسديدة المغربي علاء بلعروش حارس ستراسبورغ ليبعد الكرة عن منطقة الجزاء لكنها وصلت إلى مبابي ليضعها في الشباك الخالية من الحارس.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، ضاعف باريس سان جيرمان تقدمه عندما انطلق مبابي من الجهة اليسرى وأرسل تمرير عرضية داخل منطقة الجزاء إلى أسينسيو غير المراقب ليسدد في الزاوية البعيدة.

وقلص ستراسبورغ الفارق في الدقيقة 68 عندما تلقى ديلان باكوا تمريرة عرضية ليسددها مباشرة في الشباك من مدى قريب. لكن الفريق الزائر تماسك ليحسم الفوز.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة فيما يأتي نيس في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويلتقي نيس مع بريست صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة الأحد. ويحتل ستراسبورغ المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

(رويترز)