مبابي يقود باريس لفوز عريض على ليون برباعية في الدوري الفرنسي

باريس: اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ليون 4 1/، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس في الدقيقة الرابعة عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 38 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لباريس، قبل أن يعود مبابي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 سجل كورنتين توليسو هدف ليون الوحيد من ضربة جزاء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

(د ب أ)