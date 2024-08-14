مبابي يقود ريال مدريد لإحراز لقب كأس السوبر الأوروبية بالفوز على أتلانتا

وارسو: قاد كيليان مبابي فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بتغلبه على أتلانتا الإيطالي 2-صفر في المباراة التي جرت بينهما في الاستاد الوطني بوارسو اليوم الأربعاء.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي، ليصبح أكثر أندية القارة تتويجا باللقب متفوقا على مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي ولكل منهما خمسة ألقاب.

افتتح فيدريكو بالبيردي لاعب أوروجواي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59 قبل أن يضيف الوافد الجديد مبابي الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق بتسديدة في الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من جود بلينجهام.

وجاء ذلك في أول ظهور رسمي لمبابي مع فريقه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف.

بداية هادئة

وجاءت بداية المباراة هادئة في أول 10 دقائق من اللقاء، وطغى عليها التدخلات البدنية القوية من لاعبي الفريقين.

وكاد مبابي أن يسجل أول هدف له بقميص ريال مدريد في الدقيقة 15 بعدما توغل بالبيردي من الجهة اليمنى ودخل لمنطقة الجزاء وأرسل تمريرة أرضية نحو المهاجم الفرنسي الذي سدد كرة مباشرة لكن الدفاع أبعدها.

وجاءت أخطر فرص أتلانتا في الشوط الأول في الدقيقة 25 بعد تمريرة عرضية من مارتن دي رون اصطدمت في إيدر ميليتاو ثم في عارضة ريال مدريد قبل أن تبتعد عن منطقة الخطورة.

وكاد ماريو باساليتش أن يفتتح التسجيل لأتلانتا مع بداية الشوط الثاني من ضربة رأس اثر كرة عرضية.

كما حاول الهداف أديمولا لوكمان هز شباك ريال مدريد أكثر من مرة لكن بلينجهام رد بتسديدة فوق العارضة في الدقيقة 56.

لكن بالبيردي تمكن من هز الشباك أخيرا لريال بعد مرور نحو ساعة من اللقاء إثر تمريرة من بلينجهام إلى فينيسيوس جونيور الذي راوغ داخل منطقة الجزاء وارسل تمريرة عرضية لبالبيردي الذي أسكنها الشباك.

وأضاع فينيسيوس فرصة تعزيز النتيجة بعدها مباشرة بعد تسديدة أبعدها حارس اتلانتا.

وعزز مبابي النتيجة في الدقيقة 68، بتسجيله أول هدف رسمي له مع الفريق المنتقل له هذا الصيف، بعد تهيئة رائعة.

(رويترز)