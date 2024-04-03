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مبابي يقود سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم

3 - أبريل - 2024

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باريس:  سجل كيليان مبابي هدفا قاد به باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ستاد رين اليوم الأربعاء، ليقترب سان جيرمان بذلك من التتويج بلقب البطولة للمرة 15.

وافتتح مبابي التسجيل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بثامن هدف له في البطولة، مستغلا تمريرة بينية من فابيان رويز.

وعزز ستاد رين محاولاته من أجل التعادل في الشوط الثاني أملا في أن تستمر المواجهة لركلات ترجيح، لكن مارتن تيرير أهدر أفضل فرصة لاحت للفريق.

وفي المقابل، حرم الحارس ستيف مانداندا فريق سان جيرمان من تعزيز تقدمه.

ويلتقي سان جيرمان الذي يدربه لويس إنريكي، في النهائي المقرر يوم 25 مايو آيار المقبل، مع أولمبيك ليون الذي تغلب 3-صفر على فالينسيان أمس الثلاثاء.

(رويترز)

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