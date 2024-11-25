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مبابي يقول إنه بدأ في الانسجام مع زملائه في ريال مدريد

25 - نوفمبر - 2024

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مدريد: يعتقد كيليان مبابي أنه انسجم أخيرا مع زملائه في ريال مدريد بعد تسجيله هدفا في الفوز 3-صفر على مضيفه ليغانيس بدوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد.

ولم يسجل مبابي، الذي لعب في قلب الهجوم منذ انضمامه من باريس سان جيرمان، أي هدف في أربع مباريات بكافة المسابقات، قبل أن يسجل الهدف الافتتاحي أمام ليغانيس.

وعاد مبابي (25 عاما) إلى مركزه المفضل على الجناح الأيسر وتعاون بشكل جيد مع زميله المهاجم فينيسيوس جونيور الذي صنع هدف المهاجم الفرنسي.

وقال مبابي لمحطة ريال مدريد التلفزيونية بعد الفوز: “أنا وفينيسيوس نقرأ بعضنا البعض بشكل جيد للغاية. لدي علاقة رائعة معه وهو لاعب رائع. أعتقد أنني قدمت أداء جيدا. بدأت في الانسجام مع زملائي في الفريق. أستطيع اللعب في كل مركز وأنا مستعد لمساعدة الفريق وبذل قصارى جهدي. إنها قصة مسيرتي. ألعب على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط ومع لاعبين اثنين في الهجوم. لا يهم ذلك بالنسبة لي. أريد مساعدة الفريق وتسجيل الأهداف”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط خلف برشلونة الذي لعب مباراة أكثر منه. وتعادل المتصدر 2-2 على ملعب سيلتا فيغو يوم السبت الماضي.

(رويترز)

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