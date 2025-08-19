مبابي يمنح ريال مدريد فوزا صعبا في انطلاقته بالدوري الإسباني

مدريد: استهل فريق ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز باهت على ضيفه أوساسونا بنتيجة 1 / صفر، في ختام منافسات الجولة الأولى، مساء الثلاثاء.

وسجّل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق المدريدي.

وأكمل أوساسونا اللحظات الأخيرة من اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه آبيل بريتونيس ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 94.

وحصل ريال مدريد على أول ثلاث نقاط قبل أن يحلّ ضيفا على ريال أوفيدو الصاعد حديثا هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل.

أما أوساسونا، فسيلعب على أرضه ووسط جماهيره أمام بلنسية، ساعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تعوّض الخسارة أمام الريال.

وبدأ تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد اللقاء، واضعا في التشكيل الأساسي ثلاثي الدفاع المنضمّ حديثا ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين وألفارو كاريراس بجوار البرازيلي إيدير ميليتاو، وخلفهما تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

وتواجد الثلاثي أوريلين تشواميني وأردا غولر وفيدريكو فالفيردي في خط الوسط أمامهم الثلاثي الهجومي إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ومبابي.

وهدد الريال مرمى منافسه بعدد من المحاولات الهجومية خاصة من الثنائي فينيسيوس ومبابي، لكنها افتقدت للدقة أو الخطورة الكافية، كما أنقذ سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا تسديدة قوية أمام هويسين في الدقيقة 18.

ولم يتعرض كورتوا لاختبارات مؤثرة طوال الشوط الأول، لكن آبيل بريتونيس ظهير أيسر أوساسونا تباطأ في تسديد كرة على بعد خطوات قليلة من المرمى المدريدي لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة.

وبعد مرور خمس دقائق، تعرّض مبابي لعرقلة من خوان كروز مدافع أوساسونا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها مبابي بنجاح في الزاوية اليسرى، ليمنح الريال التقدم في الدقيقة 51، ويسجل قائد منتخب فرنسا أول أهدافه هذا الموسم.

وفي الدقيقة 63، سدد غولر كرة قوية فوق العارضة، بعدها بدقائق قليلة، أشرك ألونسو الثنائي البديل داني كارفاخال قائد الفريق، والوافد الأرجنتيني الجديد فرانكو ماستانتونو بدلا من دياز وأرنولد.

وترك ماستانتونو بصمة سريعة، حيث نفذ ركلة ركنية ارتقى لها تشواميني برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 75، وبعدها بدقائق قليلة سدد الأرجنتيني الشاب كرة قوية أنقذها هيريرا حارس مرمى أوساسونا، لتضيع فرصة هدف ثان.

وفي الدقائق الأخيرة، شارك الثنائي البديل غونزالو غارسيا وداني سيبايوس مكان فينيسيوس وغولر، بينما لم يقدّم أوساسونا ما يلزم لإدراك التعادل بل تعرّض لاعبه بريتونيس للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد احتكاك بدون كرة ضد غونزالو غارسيا، ليقتنص الريال ثلاث نقاط بأداء فني متوسط.

(د ب أ)