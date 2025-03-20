مبابي ينتقد نفسه على أخطائه السابقة مع عودته لقيادة منتخب فرنسا

باريس: يعود كيليان مبابي لقيادة منتخب فرنسا ضد كرواتيا بعد غياب دام ستة أشهر، وانتقد اللاعب نفسه اليوم الأربعاء على طريقة القيام بدوره كقائد للفريق.

وسيقود نجم ريال مدريد المنتخب الفرنسي في مواجهة كرواتيا بمدينة سبليت، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ويتحدد اللقاء بين المنتخبين إيابا على ملعب فرنسا يوم الأحد المقبل.

وستكون مواجهة كرواتيا أول ظهور لمبابي منذ مشاركته في الخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 1 / 3 في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء معقل فريقه السابق باريس سان جيرمان، وأكد كيليان أنه لم يحسن التصرف حينها.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: “أدرك جيدا ما أجيده وما لا أجيده، وأعلم أن الناس لم يكونوا راضين عني داخل الملعب أو خارجه، ولم أتعامل مع الأمور بشكل جيد، ولا أجد مشكلة في التشكيك بقدراتي أو تعرضي للانتقادات عندما تكون مبررة”.

وقدم مبابي أداء متواضعا مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه قال حينها إن آراء الناس عنه هي أقل ما يهتم به.

وأضاف كيليان أيضا حينها: “لا أهتم باستقبال الجماهير لي في حديقة الأمراء”، وذلك بعد أشهر من التوتر في العلاقة بينه وبين إدارة ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وقال مبابي اليوم الأربعاء: “لم أقدم أداء جيدا أمام إيطاليا، وتصريحاتي في المؤتمر الصحافي قبل هذه المباراة لم تجد قبولا من الكثيرين، ولم أنجح كقائد في لم شمل الجماهير معا، أتقبل ذلك، لكن يبقى الأهم حاليا هو المضي قدما وعدم تكرار الأخطاء”.

وتجاوز النجم الفرنسي أيضا بدايته الصعبة مع ريال مدريد، وتحسن معدله التهديفي مؤخرا، حيث سجل 31 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وقال مبابي: “أشعر أنني بحالة جيدة، وأنني سعيد بلعب كرة القدم، وسعيد أيضا بوجودي في صفوف منتخب فرنسا “.

ويبقى مبابي ثالثا في لائحة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا (الديوك) خلف كل من تييري هنري 51 هدفا، وأوليفييه جيرو 57 هدفا.

(أ ب)