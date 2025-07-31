مبابي ينشر صورا له مع حكيمي أثناء الاستعداد للموسم الجديد- (صورة)

باريس: نشر كيليان مبابي هداف منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني صورة له رفقة المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي أثناء تدريبهما معا.

وأظهرت الصورة التي نشرها مبابي عبر حسابه على منصة “إنستغرام” لتبادل الصور، استعداده وحكيمي بكل قوة للموسم الشاق الذي ينتظرهما.

وتزامل اللاعبان لأكثر من ثلاثة أعوام في باريس سان جيرمان، ويبدو أن رحيل مبابي إلى ريال مدريد، لم يؤثر على صداقته الوطيدة مع حكيمي.

وقضى اللاعبان أجازتهما الصيفية سويا وحضرا معا حفلا موسيقيا في بورتو ريكو مؤخرا.

وكان مبابي انضم إلى سان جيرمان في 2017 على سبيل الإعارة من موناكو قبل التعاقد معه بشكل نهائي في العام التالي، لكنه رحل عن العملاق الباريسي العام الماضي … أما حكيمي فيلعب في صفوف سان جيرمان منذ 2021.

(د ب أ)