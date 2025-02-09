مبابي ينقذ ريال مدريد أمام أتليتيكو في دوري الإسباني

مدريد: سجل كيليان مبابي هدفا في الشوط الثاني لينقذ ريال مدريد في التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد الذي تقدم بهدف خوليان ألفاريز في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 45 نقطة قبل مواجهة إشبيلية الأحد.

وهيمن أتليتيكو على مجريات الشوط الأول قبل أن ينتفض صاحب الأرض في الشوط الثاني.

وتقدم أتليتيكو في النتيجة عندما سجل ألفاريز هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعدما دهس أوريلين تشواميني قدم سمويل لينو داخل المنطقة، لكن مبابي أدرك التعادل في الدقيقة 50 مستغلا كرة مرتدة.

وحاول الريال تسجيل هدف الفوز، لكن يان أوبلاك حارس أتليتيكو تألق في الدفاع عن مرماه لتنتهي المباراة بالتعادل.

وكان فريق المدرب دييغو سيميوني يأمل في مواصلة تألقه، إذ حقق 19 انتصارا في آخر 21 مباراة في كل المسابقات قبل مباراة اليوم.

ورغم غياب روبن لونورمان عن مواجهة ريال مدريد للإيقاف، استعرض أتليتيكو قدراته الدفاعية الأقوى في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى إذ اهتزت شباكه 15 مرة في 23 مباراة. ولم تكن للريال أي محاولة على المرمى في الشوط الأول.

وكان لينو وألفاريز مصدر خطورة مستمرة من الجانب الأيسر، مستغلين هفوات لوكاس فاسكيز وتشواميني اللذين لعبا أساسيين في الخط الخلفي في غياب أبرز أربعة مدافعين للإصابة.

وفي الدقيقة 25، طالب لاعبو أتليتيكو الحكم بطرد داني سيبايوس إثر تدخله على بابلو باريوس، لكنه اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وبعد خمس دقائق، استجاب الحكم لمطالب أتليتيكو باحتساب ركلة جزاء إثر تدخل مثير للجدل عندما دهس تشواميني قدم لينو في محاولة لإبعاد الكرة داخل المنطقة من هجمة مرتدة.

ولم يرصد الحكم المخالفة لكن حكم الفيديو المساعد استدعاه لمشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب ليحتسب بعدها ركلة الجزاء سددها ألفاريز بهدوء في منتصف المرمى.

وتناوب لينو وألفاريز على إهدار فرص لتعزيز تقدم الفريق الذي دفع الثمن في الشوط الثاني بانتفاضة الريال بفضل انطلاقات مذهلة من فينيسيوس جونيور ورودريغو في طرفي الملعب.

واحتاج الريال خمس دقائق بعد الاستراحة ليدرك التعادل عندما راوغ رودريغو اثنين من لاعبي أتليتيكو في الجانب الأيمن ولعب الكرة إلى جود بلينغهام الذي سددها، لكن خيمينز اعترض تسديدته لتصل الكرة إلى مبابي الذي أسكنها الشباك.

واندفع الريال أملا في تسجيل هدف الفوز لكن أوبلاك تصدى لمحاولات من مسافة قريبة من فينيسيوس ورودريغو ومبابي وبلينغهام الذي حرمه إطار المرمى من التسجيل أيضا.

