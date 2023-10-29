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مبابي ينقذ سان جيرمان قبل النهاية في الانتصار على بريست

29 - أكتوبر - 2023

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بريست (فرنسا): سجل كيليان مبابي هدفا قبل النهاية ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 3-2 على مستضيفه بريست في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.

حصل الفريق الزائر على ركلة جزاء بعد أن ارتكب ليليان براسييه خطأ ضد راندال كولو مواني. وبينما تم التصدي لركلة الجزاء التي نفذها مبابي، فقد سجل اللاعب الهدف بعد ان ارتدت إليه الكرة قبل دقيقة واحدة من بدء الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر. ويحتل بريست المركز السادس برصيد 15 نقطة.

أظهر وارن زاير-إيمري (17 عاما) مهاراته في الدقيقة 16 من المباراة عندما أطلق تسديدة مدوية في الزاوية اليسرى العليا ليمنح باريس سان جيرمان التقدم 1-صفر.

وضاعف مبابي النتيجة بهدفه رقم 250 مع النادي عندما سدد الكرة بهدوء في الزاوية اليسرى السفلية في الدقيقة 28.

وهتفت جماهير الفريق المضيف لستيف موني عندما سجل من مسافة قريبة قبل قليل من نهاية الشوط الأول، ثم استطاع جيريمي لو دوارون معادلة النتيجة بهدف آخر بعد بداية الشوط الثاني مباشرة.

(رويترز)

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