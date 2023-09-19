مبابي يهز الشباك في فوز باريس سان جيرمان 2-صفر على دورتموند

باريس: هز كيليان مبابي الشباك ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-صفر على ضيفه بروسيا دورتموند في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ثم عزز أشرف حكيمي من تفوق صاحب الأرض بمهارة رائعة.

وهذا هو الفوز الثالث في ست مباريات بجميع المسابقات لبطل فرنسا هذا الموسم، وسيخفف الضغط عليه بعد الهزيمة في الدوري مطلع الأسبوع الحالي حيث طبق الفريق أسلوب المدرب لويس إنريكي المعتمد على الاستحواذ.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بست نقاط متقدما بنقطتين على ميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق من اليوم.

وجاء الشوط الأول متواضعا من الطرفين، ولم يتعرض باريس سان جيرمان لأي خطورة على مرماه بفضل استحواذه على الكرة.

واتيحت أول فرصة في المباراة لدورتموند لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى لتسديدة دونيل مالن بسهولة.

وسدد فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان كرة ارتدت من القائم، كما سدد اللاعب البرتغالي كرة أخرى مرت بجوار المرمى عند مرور نصف ساعة.

وحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد نيكلاس زوله، ونفذها مبابي بنجاح على يمين الحارس جريجور كوبل في بداية الشوط الثاني.

ورفع مبابي رصيده إلى 11 هدفا في آخر تسع مباريات له في دوري الأبطال.

وعزز حكيمي من تفوق صاحب الأرض بمهارة رائعة في الدقيقة 58.

(رويترز)