مباحثات أردنية سورية قبيل اجتماع ثلاثي مع مبعوث واشنطن لدمشق- (تدوينة)

عمان: عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني مباحثات ثنائية، الثلاثاء، وذلك قبيل اجتماع ثلاثي مع المبعوث الأمريكي لدمشق توماس براك.

ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الشيباني والصفدي وبراك خلال أقل من شهر، بعد أول استضافه الأردن أيضا في 19 يوليو/ تموز الماضي.

وأشارت الخارجية الأردنية إلى لقاء الوزيرين، عبر منشور على حسابها في منصة “إكس”، مرفقة إياه بصورة من الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة عمّان.

وقالت: “يجتمع الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، قبيل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني ـ السوري ـ الأمريكي المشترك”.

ولفتت إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي “لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك”.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

وتنتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء”، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي.

