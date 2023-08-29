مباحثات أممية مصرية بشأن جهود الوساطة في اليمن

صنعاء – “القدس العربي”:

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مباحثات جمعت المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، وأصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين في القاهرة.

والتقى المبعوث الأممي الخاص وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وعددا من كبار المسؤولية المصريين والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في القاهرة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة جهود الوساطة الجارية من أجل استئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون برعاية أممية للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

كما التقى المبعوث الأممي الخاص في القاهرة بمجموعة من البرلمانيين اليمنيين وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب الموالي للحكومة المعترف بها سلطان البركاني.

وأعرب غروندبرغ عن تقديره لجميع المبادرات التي تعزز الحوار كوسيلة للتغلب على الخلافات وبناء التوافق.

وشدد أيضًا على ضرورة أن تتفق الأطراف على المزيد من التدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وضرورة أن تجتمع الأطراف مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين في إطار عملية جامعة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم، حسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الانباء اليمنية الحكومية فقد أطلع المبعوث الأممي، رئيس مجلس النواب على الجهود والاتصالات التي بذلها خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية بالمنطقة والإقليم.

وأشار إلى أنه يتواصل مع كل الأطراف لإعداد مختلف الرؤى والتصورات والمقترحات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني.