مباحثات أممية يمنية ودولية تناقش سُبل حماية التقدم المحرز في اتجاه تحقيق وقف دائم لإطلاق النار

عدن – «القدس العربي»: استأنف المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الأربعاء، لقاءاته مع مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين من دول مختلفة في سياق بحث إمكانات استئناف عملية سياسية يمنية جامعة، وحماية التقدم المحرز خلال الفترة الماضية، وتحديداً باتجاه تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، في البلد الغارق في حرب منذ تسع سنوات.

والتقى، في العاصمة السعودية، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها وسفيري كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وجددت الحكومة اليمنية المعترف بها تأكيد دعمها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الأربعاء، مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن وزير الخارجية ناقش مع المبعوث الأممي «آخر التطورات في اليمن وتداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وأشارت إلى أن الوزير ابن مبارك تطرق خلال اللقاء «إلى تصعيد الحوثيين داخل اليمن خاصة تهديدها باستهداف طائرات الأمم المتحدة المتجهة إلى مأرب والطائرات القادمة لنقل العالقين من بورتسودان إلى المخا، وانعكاسات ذلك على عمل المنظمات في مأرب وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن».

وشدد وزير الخارجية «على حاجة المجتمع الدولي لإعادة النظر في التعاطي الجاد مع الميليشيات الحوثية التي اتخذت من العنف والإرهاب نهجاً لتقويض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين»، وفق الوكالة الرسمية.

وكان برج المراقبة الجوية في مطار صنعاء التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء، قد منع الثلاثاء طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار مدينة مأرب/ شرق، وقبلها كان قد منع طائرات سودانية تقل عدداً من اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان السودانية من الهبوط في مطار المخا/ جنوب غرب.

وقال بيان صادر عن مكتب غروندبرغ إنه تم خلال اللقاء مع وزير الخارجية ابن مبارك، التباحث «حول التحديات الحالية، وسبل حماية التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً نحو تحقيق وقف إطلاق دائم للنار، وتنفيذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة». كما أوضح مكتب المبعوث الأممي أن غروندبرغ التقى، الأربعاء، بسفيريّ السعودية والإمارات لدى اليمن، محمد آل جابر ومحمد حمد الزعابي، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

«وشدد المبعوث على ضرورة الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار في اليمن، وأهمية استمرار تضافر الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام».