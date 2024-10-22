مباحثات أمير قطر وشولتس تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

براندنبورغ- ألمانيا: أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، تناولت ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء في قصر ميزابيرغ بولاية براندنبورغ (شمال شرق ألمانيا)، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن أمير قطر وشولتس استعرضا خلال اللقاء “علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها”.

وأضاف أن اللقاء “تناول كذلك مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، والتوصل إلى وقف إطلاق النار”.

في سياق متصل، التقى أمير قطر رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بالقصر الرئاسي “بيلفيو” في العاصمة برلين، وبحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية”، وفق بيان ثان للديوان الأميري.

وعقب لقاء شولتس وشتاينماير غادر الأمير تميم برلين مختتما زيارته إلى ألمانيا، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أمير قطر إلى ألمانيا التي تُعد المحطة الثانية والأخيرة من جولة أوروبا بدأها الشيخ تميم من إيطاليا، الأحد.

وبحث الشيخ تميم مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في روما، الاثنين، “ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لوقف إطلاق في قطاع غزة ولبنان”.

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ورغم حرب الإبادة على غزة المتواصلة منذ أكثر من عام، زادت ألمانيا، التي تعد ثاني مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لتل أبيب في الأسابيع الأخيرة.

(وكالات)