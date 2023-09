مباحثات أوروبية سعودية للدفع بعملية السلام في اليمن- (تغريدة)

صنعاء: انعقدت مباحثات أوروبية سعودية، اليوم الاثنين، للدفع بعملية السلام في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر حسابها على منصة إكس، إن” سفراء الاتحاد الأوروبي التقوا في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر “.

وخلال اللقاء رحب السفراء بجهود السلام الجارية خصوصا المبذولة من قبل السعودية وسلطنة عمان.

EU 🇪🇺 Heads of Mission to #Yemen met today in Riyadh with Saudi Ambassador Mohammed Al Jaber @mohdsalj. (1/2) pic.twitter.com/0XNSSuujog

