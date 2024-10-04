سياسة | عربي

مباحثات بين الأردن والنظام السوري بشأن عودة “طوعية” للاجئين

4 - أكتوبر - 2024

جانب من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن في 17 أكتوبر 2022- ا ف ب

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عمان: بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، مع نائب رئيس النظام السوري فيصل المقداد تهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وقالت الخارجية إن الجانبين بحثا “جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة البلاد وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين”.
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً بما تشهده جارته الشمالية، حيث يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة “لاجئ”، فيما دخل الباقون قبل بدء الأزمة في بلادهم عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
في السياق ذاته، أوضحت الخارجية أن الصفدي والمقداد، ناقشا “التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة”.
وأكدا على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان”، وفق المصدر نفسه.


ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قصفاً يومياً عبر “الخط الأزرق” الفاصل.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 9:12 ص

    وماذا عن الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي لقاء احتضان الأردن للاجئين السوريين هذي سنين وسنين وسنين 🤔

    رد

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