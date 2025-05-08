مباحثات بين السوداني واردوغان في أنقرة: تعزيز التعاون وإدانة العدوان على غزة ودعم استقرار سوريا

بغداد ـ «القدس العربي»: عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الخميس، في أنقرة، مباحثات شملت تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، فضلاً عن إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم الاستقرار والانتقال السياسي في سوريا.

تنفيذ الاتفاقات

ووفق بيان لمكتب السوداني، شهد الاجتماع «التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل المضي في تنفيذ الاتفاقات التي سبق وأن جرى توقيعها بين الجانبين في نيسان/ أبريل 2024». كما جرى «التأكيد المتبادل على استكمال الجهود النوعية المشتركة لتعزيز التعاون، إذ أشار السوداني إلى حرص الجانبين على تنفيذ مُخرجات اتفاقات الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بما يرفع قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة».

وبيّن أن العراق يثمن التعاون البناء المشترك، ومخرجات الآلية الأمنية الرفيعة المستوى، والحوار الصريح والشفاف الذي يتناول مختلف الجوانب الأمنية التي تهمّ البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والاتّجار بالبشر، وتجارة المخدرات». وتطرق إلى «مشروع طريق التنمية، وإسهاماته على المستويين الدولي والإقليمي في تعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل بين العراق وتركيا، وخلق فرص واسعة ومتعددة للتنمية، والمناطق الصناعية والزراعية، والتعاون بين القطاع الخاص في كل من العراق وتركيا، إضافة إلى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والمجالات الثقافية وسائر مجالات التعاون».

وشهد اللقاء «البحث في أبرز الأحداث في المنطقة وتطوراتها، حيث جرت إدانة استمرار العدوان الذي تشهده غزّة، وعلى تطابق المواقف بين العراق وتركيا في هذا الصدد، فضلاً عن تأكيد أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية وانسحاب الاحتلال بشكل كامل».

وفي الشأن السوري، جرى «التأكيد المشترك على دعم الاستقرار والانتقال السياسي في سوريا، ومساعدة الشعب السوري في أزمته، وضرورة تعزيز السيادة، ورفض استغلال الظروف الحالية للتدخل في الشأن الداخلي، وضرورة حماية التعدد والتنوع في مكونات المجتمع السوري».

وخلال استضافته في برنامج عن العلاقات التركية العراقية الذي نظمته وكالة «الأناضول»، قال السوداني: «نرغب أن تكون العلاقات التركية العراقية جزءا من معادلة الاستقرار الإقليمي».

وأشار إلى أن «طريق التنمية» بقيادة العراق وتركيا من أهم المشاريع في الشرق الأوسط.

وحول الوضع في قطاع غزة والمنطقة، قال إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب.

ورعى السوداني واردوغان مراسم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا في عدد من المجالات، بينها مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، وأخرى في مجال إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، في «تدوينة» له إن «السوداني يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان»، مبيناً أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا ثنائيا، وآخر بمشاركة وفدي البلدين، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن «هذه الاجتماعات ستساهم في تعزيز العلاقات التركية ـ العراقية المتطورة في السنوات الأخيرة، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية».

التوقيع على 10 مذكرات تفاهم… ومساع لتحقيق تبادل تجاري بقيمة 30 مليار دولار

وأضاف: «كتركيا والعراق، سنواصل اتخاذ خطوات جديدة بعزم لتحقيق حجم تبادل تجاري ثنائي يبلغ 30 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز روابطنا وتبادلاتنا التجارية من خلال مشروع طريق التنمية والمعابر الحدودية الجديدة».

وسبق وأن ذكر مكتب السوداني في بيان مقتضب أن رئيس الحكومة توجّه إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي – التركي للتعاون الاستراتيجي.

وبالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للزيارة، يرى الكاتب العراقي، أياد السماوي، أن السوداني يبحث في أنقرة مواجهة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران والأوضاع في غزّة ولبنان وسوريا واليمن.

وذكر في تدوينة له، أن السوداني غادر إلى تركيا لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا، مبيناً أن «هذا المجلس قد تشّكل في عام 2008 ولم ينعقد سوى أربع مرات خلال هذه الأعوام السبعة عشر».

وأوضح أن «هذه الزيارة المهمة تأتي في وقت مهم وحسّاس جدا ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لعموم المنطقة بأسرها، فالدور السياسي الفاعل الذي تنهض به حكومة السوداني في هذا الوقت تحديدا، قد أضاف لهذه الزيارة أهمية إضافية أخرى».

ووفق السماوي «من أجل مواجهة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بدءًا بالمفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، مرورا بأوضاع غزّة ولبنان وسوريا واليمن، وانتهاء بالأوضاع المتسارعة بين الهند وباكستان، ولهذه الأسباب مجتمعة أرى أنه من الضروري أن يتسع هذا المجلس ليشمل العراق وتركيا وإيران، في تكتل إقليمي سياسي واقتصادي وأمني يضم هذه الدول الثلاث». ورأى أن «إنشاء مثل هذا التكتل الإقليمي بين هذه الدول الثلاث ستترتب عليه آثار إيجابية كبيرة للمنطقة بأسرها، ليس فقط على الجانب السياسي والأمني، بل إنّ من الممكن أن يتحوّل مثل هذا التكتل الإقليمي ليكون نواةً لتكتل اقتصادي وسياسي على غرار مجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد الأوروبي».

تكتل إقليمي

واعتبر الكاتب العراقي المقرب من الحكومة أن «جميع مقومات وعوامل نجاح هذا التكتل متوّفرة، بين هذه الدول المتجاورة»، داعياً في الوقت عينه السوداني إلى أن «يستثمر هذه الزيارة للدعوة لإنشاء هذا التكتل الإقليمي بين العراق وتركيا وإيران، ويكون العراق قلب هذا التكتل، فعراق اليوم غير عراق الأمس، وحكومة عراق اليوم قد اختلفت كثيرا عن باقي الحكومات التي سبقتها، ولا بدّ من استعادة العراق لموقعه الإقليمي والدولي الفاعل والحيوي».

ممثل خاص

إلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية عن تعيين وزير الغابات وشؤون المياه السابق فيسيل إيروغلو، ممثلا خاصا لها لدى العراق.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة، نُشر في الجريدة الرسمية، فإن إيروغلو «وبصفته الممثل الخاص لأردوغان، سيقود العلاقات الثنائية مع بغداد بشأن قضايا تتراوح بين الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتقاسم الموارد المائية وجهود إعادة الإعمار».

وأوضح أن «إيروغلو، الذي أشرف على حقيبة شؤون الغابات والمياه في تركيا من عام 2011 إلى عام 2018، يمتلك خبرة واسعة في إدارة البيئة والموارد لدوره الدبلوماسي الجديد».

وأضاف أن «هذا التعيين يؤكد على التزام أنقرة بتعزيز العلاقات مع بغداد، مع الديناميات الإقليمية المتطورة»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن يقدم إيروغلو أوراق اعتماده في بغداد في الأسابيع المقبلة، وسيعمل خارج السفارة التركية في العاصمة العراقية».