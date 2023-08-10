مباحثات تونسية ليبية تتناول ملف المهاجرين ومعبر رأس جدير

تونس: أجرى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي عماد الطرابلسي مباحثات تناولت ملفات بينها مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل العمل على معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن الوزيرين بحثا، خلال لقاء في تونس مساء الأربعاء، “جملة من الملفات الأمنية المشتركة، أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات لتسهيل الخدمات على المعبر الحدودي رأس جدير، والتحديات الأمنية المشتركة”.

وتم خلال الجلسة “الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل (غرب إفريقيا) وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود”، وفقا للبيان.

ومنذ أسبوعين، يعانى مهاجرون أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة للغاية على الحدود التونسية الليبية، بعد طردهم من منازلهم إثر اشتباكهم مع تونسيين في محافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي. وتعرضت تونس لانتقادات حقوقية على خلفية أسلوب تعاملها مع هؤلاء المهاجرين.

ودعا الوزيران المنظمات الدولية إلى المساعدة في “تقديم الدعم الإنساني وعدم التردّد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين”.

كما اتفقا على “مزيد من التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة”.

وقَّدر الفقي، في وقت سابق، عدد المهاجرين غير النظاميين في بلاده بنحو 80 ألفا، بينهم نحو 17 ألف في صفاقس.

ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية في تونس ودول إفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، على رفضه أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.

(الأناضول)