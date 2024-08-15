سياسة | دولي

مباحثات حاسمة في الدوحة اليوم ضمن جهود وقف النار في غزة.. حدوث انفراجة سيمنع الرد الإيراني 

15 - أغسطس - 2024

قافلة عسكرية إسرائيلية تتحرك داخل قطاع غزة، كما شوهدت من الجانب الإسرائيلي، 14 أغسطس 2024- رويترز

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القاهرة: من المقرر عقد جولة حاسمة من المفاوضات، اليوم، في الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لإقرار وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوترات الإقليمية.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، حسبما أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن المتوقع أن يمثّل إسرائيل في المفاوضات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد، ديفيد برنياع.

وبسبب عدم وجود مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” تتولى قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة.

وأعلنت “حماس” أنها لن تحضر المحادثات، لكنها ترغب في الحصول على معلومات حول النقاط التي جرى مناقشتها بعد انتهاء الجلسة.

وتعتبر محادثات الخميس لحظة محورية في محاولة تأمين وقف إطلاق النار وتسهيل تبادل الأسرى في الصراع في غزة.

ومن المأمول أن يسهم حدوث انفراجة في المحادثات في منع هجوم انتقامي كبير من إيران ضد إسرائيل وتصعيد كبير للحرب.

(د ب أ)

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  1. يقول إبن آكسيل:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 8:17 ص

    لا حاسمة و لا هم يحزنون ……الحسم الوحيد بعد جنون الصهاينة ……بالسلاح على الأرض مهما كان الثمن ….هؤلاء المجانين دمروا كل شيء …..

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  2. يقول abuelabed.:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 9:17 ص

    تتكلمون من أحد عشرة شهر كله كلام فاضي حتى تستمر الحرب. اللهم فجرها حربا لا تبقى ولا تذر.

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 10:31 ص

    ويعود السلام التطبيعي والاستهلاك للقهوة والمشروبات الغازية! أهذا ما يأمله البعض؟!

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  4. يقول كلمة حق:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 1:32 م

    يعني 40 الف فلسطيني قضو ظلما..ثم البحث عن السلام المزعوم..ان شاء الله حرب على اسرائيل لا تخمد نارها تاتى على الاخضر و اليابس..

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