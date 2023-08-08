مباحثات روسية- جنوب إفريقية قبل قمة “بريكس”

موسكو: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بحثا خلالها تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين والاستعدادات لقمة “بريكس” المقبلة.

وقالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، في بيان، إن “الرئيس بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، الذي قدم تقييما ايجابيا لنتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في مدينة سان بطرسبورغ”.

وعلى مدار يومي 27 و28 يوليو/ تموز الماضي، استضافت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، النسخة الثانية من قمة “روسيا – إفريقيا”، بعد الأولى التي انعقدت في 2019 برئاسة مصر.

وأشار بيان الكرملين إلى أن “القمة ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية”.

وأضاف أنه “في استمرار لاجتماع 29 يوليو/ تموز الماضي بين بوتين ورامافوزا، تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون بين روسيا وجنوب إفريقيا مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية”.

كما أكد البيان أن الجانبين ملتزمان “بشكل متبادل بمزيد من التفاعل البناء على جدول الأعمال الدولي الحالي”، بما في ذلك الاستعدادات لقمة “بريكس” المقبلة في 23 و24 أغسطس/ آب الجاري في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ.

(الأناضول)