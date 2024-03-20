مباحثات سعودية- أمريكية بشأن الأوضاع في السودان- (تغريدة)

الرياض: بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، تطورات الأوضاع في السودان الذي لم تنجح فيه دعوات التهدئة في رمضان.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” التي لم تذكر تفاصيل زيارة المبعوث الأمريكي.

وأشارت الوكالة، إلى أن الخريجي، استقبل بيرييلو، في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، وفق الوكالة، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

#الرياض | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد توم بيرييلو، ويستعرضان مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/pk0jTyWlAR — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 20, 2024



والثلاثاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن عدد الفارين من ديارهم جراء الحرب الأهلية في السودان اقترب من 8.5 ملايين نازح ولاجئ.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تتواصل معارك في ولايات عديدة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مما خلف قرابة 13 ألفا و900 قتيل، وفق الأمم المتحدة.

ولم تتمكن جهود وساطة عربية وإفريقية من إنهاء هذه الحرب، التي حذر برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة) في 6 مارس/ آذار الجاري، من أنها تهدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم.

(الأناضول)