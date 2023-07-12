مباحثات سعودية فرنسية في الرياض تتناول تطورات الملف اللبناني

الرياض: بحث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء “آخر تطورات الملف اللبناني“.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، وذلك في ديوان وزارة الخارجية”.

وأضافت “تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني، كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

( د ب أ)