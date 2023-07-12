سياسة | عربي | الخليج العربي

مباحثات سعودية فرنسية في الرياض تتناول تطورات الملف اللبناني

منذ 39 دقيقة

المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان

حجم الخط
0

الرياض: بحث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء “آخر تطورات الملف اللبناني“.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، وذلك في ديوان وزارة الخارجية”.

وأضافت “تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني، كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

( د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بيروت.. انقسام لبناني بشأن زيارة موفد الرئاسة الفرنسية 
23 - يونيو - 2023
الرئاسة اللبنانية محور لقاءات لودريان مع الكتائب والاشتراكي وتجدد والتغيير… وقائد الجيش
23 - يونيو - 2023
المبعوث الرئاسي الفرنسي يبحث في بيروت سبل الخروج من الأزمة اللبنانية
21 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية