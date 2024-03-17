مباحثات عراقية ـ أردنية محورها وقف الحرب على غزّة

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير الأردني في بغداد منتصر العقلة الزعبي، أهمية إيقاف ما يحصل في قطاع غزة المحاصر بأسرع وقت ممكن، ودعا، في الوقت، عينه المجتمع الدولي إلى أخذ دوره في إنهاء معاناة الفلسطينيين، في وقتٍ أكد فيه زعيم ائتلاف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، أن الكيان الصهيوني أوغل في استهداف الحرمات وقتل وتجويع النساء والأطفال، معتبرا أن، الصمّت الدولي والتغاضي عن تلك الجرائم الوحشية، وراء زيادة رعونة الكيان الغاصب.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان صحافي أمس الأحد، أن الاعرجي التقى في مكتبه السفير الأردني بمناسبة انتهاء مهام عمله».

وثمن، جهود الزعبي خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في بغداد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الأخرى.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، «وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع» مؤكدين أهمية «إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن، وأن يأخذ المجتمع الدولي مسؤولياته وينهي معاناة الفلسطينيين» حسب البيان.

في الموازاة، اعتبر الحكيم أن العراق ملتزم بالقضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره واستعادة أرضه المغتصبة.

وخلال كلمة له ألقاها في الذكرى السنوية الـ15 لرحيل والده رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» السابق عبد العزيز الحكيم، شدد على وجوب «الالتزام بالانفتاح والمشتركات الدولية وعدم المساومة على مبادئنا القيمية والأخلاقية» مبيناً أن «العراق لديه التزامات دولية ضمن إطار المصلحة العليا للبلد، ويجب أن نتعامل مع هذه الالتزامات بعقلية رجال الدولة. العقلية التي تنظر للأمور من زواياها المتعددة بعين وطنية وثاقبة».

وأشار إلى أن «من أهم هذه الالتزامات، هو إيماننا الكامل بحق الفلسطينيين في أرضهم المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني، وهو اعتقاد راسخ عند العراقيين لا يمكن المساومة عليه أبداً».

الحكيم: الصهاينة أوغلوا في قتل وتجويع النساء والأطفال

وأضاف: «لقد أوغل الكيان الصهيوني كثيراً في استهداف الحرمات وقتل وتجويع النساء والأطفال، وما زال يرتكب تلك الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني رغم دعوات الهدنة وإيقاف الحرب من مختلف الشعوب والجهات في العالم» مؤكداً أن «مما يزيد رعونة هذا الكيان الغاصب هو الصمت الدولي وتغاضيه عن تلك الوحشية البربرية».

وذكر أن «ديننا وأخلاقنا وقيمنا العربية والإسلامية، تدعونا إلى الوقوف صفاً واحداً مع إخوتـنا في فلسطين ودعمهم بكل ما أوتينا من قوة، فالقضية الفلسطينية قضية كرامة وحرية وصمود، وهي قضية راسخة ومتجذرة في وعي وضمير العراقيين جميعاً».

وزاد: «لقد ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية، خطأً فادحاً في دعمها للكيان الصهيوني وتوسيع الصراع في المنطقة ليشمل الحوثيين في اليمن، وقد أخبرناهم بذلك بشكل واضح وصريح، ونعتقد أنها بدأت تدرك ذلك في الآونة الأخيرة، ونأمل من الإدارة الأمريكية أن تتفهم جيداً طبيعة المتغيرات الجديدة في منطقتنا، فالعالم كله يتغير والشرق الأوسط في مقدمة هذا التغيير في موازين القوى وفي التطورات الاجتماعية والأحداث السياسية».

واعتبر أن «الشعوب الإسلامية والعربية لن تتنازل عن دعمها وتمسكها بإيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني يتمثل بوقف فوري لإطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية الكافية، وإعادة إعمار غزة الصابرة لينال حقوقه الكاملة في تشكيل دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف».

وأكد العمل «من خلال لقاءاتنا المستمرة مع قادة المنطقة على إيضاح الصورة الحقيقة للواقع العراقي وتوجهه الحثيث إلى تأصيل عمقه العربي والإسلامي وترسيخ أسس الاستقرار والسلام والبناء والإعمار في المنطقة، وقد لمسنا تفهماً طيباً وسعياً كريماً إلى دعم العراق في جميع مساعيه الإقليمية نحو الاستقرار والسلام». واعتبر أن «لا بديل عن الاستمرار في ترسيخ الاستقرار والاعتدال والوسطية» مستدركاً بالقول: «قد كنا وسنبقى، دعاة لتثبيت الاستقرار السياسي في البلاد، وتغليب مبدأ الاعتدال والوسطية في السلوك والعمل السياسي، فالعمل على إدامة الاستقرار السياسي في البلاد أولوية وطنية دائمة، ومن خلاله نستطيع إكمال حركة الإعمار والبناء بخطوات واثقة ومنهجية».

وتابع: «لقد خسرنا سنوات طويلة بسبب غياب الاستقرار السياسي وتناحر الآراء والمواقف المتناقضة، ولا نريد أن نخسر أكثر من ذلك، بل نريد أن نعوض تلك السنين العجاف من خلال تثبيت أسس الاستقرار السياسي وإدامته في العراق» لافتاً إلى أن «من أهم تلك الأسس هو عدم فرض الرأي على الأغلبية السياسية الوطنية، بل تغليب المصلحة العليا للبلد في أي مشروع أو قرار سياسي».

وطبقاً للحكيم، فإن ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق تمكّن «من خلال تشكيله لحكومة (محمد شياع) السوداني، تعزیز مساعي الاستقرار السياسي وترسيخه على أرض الواقـع، وكانت الحركـة العمرانية التي نعيشها اليوم من ثمار ذلك، فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية التي ننتظر إكمالها قريباً». ودعا جميع القوى السياسية الوطنية، إلى «ضرورة الحفاظ على هذا المنجز الوطني من خلال تعزيز روح التعاون والحوار حفاظاً على دعائم الاستقرار في البلاد، وأن نتعامل مع الاختلاف بروح المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا للبلد وشعبه».