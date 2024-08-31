مباحثات عسكرية مصرية قطرية بشأن التحديات الأمنية في المنطقة

الفريق أحمد خليفة يلتقي خالد بن محمد العطية- (من حساب متحدث الجيش المصري على فيسبوك)

القاهرة: أعلن الجيش المصري، السبت، إجراء رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، مباحثات في قطر، شملت “توافقا” بشأن تطورات الأوضاع والتحديات الأمنية في المنطقة.

وقال متحدث الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، إن الفريق خليفة “عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لقطر”، لم يحدد مدتها.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الأركان المصري، خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.

وتناول اللقاء “مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أسفرت عن توافق الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات”، بحسب البيان.

كما التقى خليفة، نظيره القطري الفريق الركن سالم النابت، على هامش الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية القطرية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وتناول اللقاء مع النابت “الإشادة بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج في مختلف المجالات العسكرية”.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين قوات البلدين، وفق البيان المصري.

وأكد رئيس الأركان القطري “حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة”.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيانين منفصلين، لقاء خليفة مع العطية والنابت، مشيرة إلى بحث تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

(الأناضول)