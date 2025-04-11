مباحثات عُمان: حذر إيراني مع أمل في «فرصة حقيقية»… وطموح أمريكي ـ إسرائيلي يتجاوز وقف البرنامج النووي

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: قالت إيران، أمس الجمعة، إنها ستمنح المحادثات رفيعة المستوى المقررة مع الولايات المتحدة، اليوم السبت، “فرصة حقيقية”، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة بقصفها إذا فشلت المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، إن على الولايات المتحدة أن تقدر قرار طهران الانخراط في المحادثات، رغم ما وصفتها بـ”دعايتها العدائية الدائمة”. وكتب المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في منشور على موقع إكس: “نعتزم تقييم نوايا الطرف الآخر وجديته يوم السبت (…) وبجدية وبحذر واضح، نعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية”.

وتأتي هذه المحادثات بينما تزداد المخاوف من إقدام إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، قد يجر المنطقة بأسرها نحو صراع أوسع.

وكتب علي شمخاني، وهو مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على إكس: “تحاول طهران التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل. مقترحات هامة وقابلة للتنفيذ”. وتابع قائلاً: “إذا دخلت واشنطن في اتفاق بصدق، فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون ميسراً”.

وحتى اللحظة لم يتضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى بشكل مباشر بين الطرفين، كما أعلن ترامب، أم أنها ستكون غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان، كما أكدت إيران.

ولا تقتصر التباينات على ذلك فقط، فمضمون المحادثات أيضاً هو موضع خلاف. ولعل اجتماع اليوم يهدف إلى وضع الأطر لما قد تتضمنه المفاوضات في حال استمرارها.

وأشار موقع “سيمافور” إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تتفقان تقريبا على أي من المواضيع المطروحة. وذكر في تقرير له أن طهران تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي، في حين أن الولايات المتحدة تطمح إلى التوصل لاتفاق يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني والقوات التابعة لها في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن المحادثات ستجرى بقيادة وزير الخارجية، عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي.

وقال شمخاني: “وزير الخارجية الإيراني في طريقه إلى عُمان بكامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا”.

وشدد الاتحاد الأوروبي، أمس، على عدم وجود بديل للدبلوماسية، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر أن “وجود قناة للحوار بين إيران والولايات المتحدة هو تطور إيجابي”.

وأضاف أن ألمانيا “ما زالت تشعر بقلق بالغ بشأن البرنامج النووي الإيراني (…) قامت إيران بتصعيد الوضع باستمرار، ووسعت بشكل كبير قدرات تخصيب اليورانيوم”. وتابع: “أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه القضية”.

وأكد بقائي، الجمعة، أن إيران “لن تُصدر أحكاما مُسبقة ولن تتنبأ” قبل المحادثات، مضيفا “نعتزم تقييم نوايا الطرف الآخر وجديته يوم السبت، وتعديل خطواتنا التالية بناء على ذلك” .