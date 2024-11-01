مباحثات فلسطينية أمريكية بشأن الإبادة الإسرائيلية شمال غزة

رام الله: بحث أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الجمعة، مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جهود وقف الإبادة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما برام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بينما تتواصل الإبادة الإسرائيلية شمالي غزة مخلفة أكثر من 1200 شهيد فلسطيني حتى مساء الجمعة.

وقالت الوكالة إن الشيخ وليف التي تقدم بلادها دعما مطلقا لتل أبيب في حرب الإبادة، بحثا “ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وسلسلة الجرائم والمجازر الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع، وأهدافه الرامية لتهجير السكان، والرفض القاطع للتهجير”.

ونقلت “وفا” عن المسؤول الفلسطيني تأكيده “ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة”، مشددا على “الموقف الفلسطيني الرافض للتهجير”.

وتتعرض محافظة شمال غزة لحملة إبادة وتطهير عرقي وحصار ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهر، بقصف المنازل ومراكز الإيواء، ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية، ومنع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

كما شدد الشيخ على “إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والبدء بعملية إغاثة إنسانية عاجلة لسكانه، وعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة”.

وفي تناقض مع دعم بلادها عسكريا لتل أبيب، ادعت ليف “دعم الإدارة الأمريكية للمسار السياسي الذي يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأجمعها، ويؤدي إلى حل الدولتين”، بحسب “وفا”.

وأشارت إلى “الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي الصراع، ويطلق سراح الأسرى (المحتجزين الإسرائيليين بغزة)، ويوفّر زيادة مستدامة في المساعدات الإنسانية”، بينما تواصل تل أبيب المدعومة من واشنطن حصارها المطبق على القطاع.

التقيت اليوم الجمعة بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، السيدة باربرا ليف، بحضور المتحدث بإسم الرئاسة، السيد نبيل أبو اردينة، والمستشار السياسي لفخامة الرئيس د مجدي الخالدي، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس، السيد هانز ويكسل. خلال الاجتماع، تم… pic.twitter.com/bnS3220rFH — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) November 1, 2024

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق، حرب “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)