سياسة | عربي | فلسطين

مباحثات فلسطينية سعودية تتناول التعاون بين البلدين- (تغريدة)

منذ ساعتين

الصورة من حساب حسين الشيخ بمنصة إكس

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رام الله: بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد، مع السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين، نايف بن بندر السديري، أوجه التعاون بين فلسطين والسعودية.
وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، إنه التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في عمّان اليوم”.
وأضاف الشيخ، أنه “جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين”.
وأضاف أن مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي حضرا اللقاء معه.

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، عينت السعودية سفيرها لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أول سفير لها لدى فلسطين غير مقيم في القدس.
(الأناضول)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 27, 2023 الساعة 10:00 م

    ممتاز جدا والله 👍

    رد

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