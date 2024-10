مباحثات فلسطينية قطرية بشأن إنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية- (تدوينة)

رام الله: أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن سبل إنهاء حرب “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ، عبر حسابه بمنصة “إكس: “التقيت في العاصمة القطرية الدوحة مع دولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وأضاف أنه “تم بحث التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والمنطقة والجهود التي تُبذل لإنهاء هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا”.

وتابع: “وبحثت كذلك الجهود المبذولة من أجل وحدة وتماسك الصف الفلسطيني، بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني”.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب “إبادة جماعية” على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

Today, I met in the #Qatar’s capital, Doha, with His Excellency the Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, where we discussed the dangerous developments in the Palestinian arena and the region, and the efforts being made to end this ongoing Israeli aggression… https://t.co/4VgYPkRtR9

