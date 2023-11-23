مباحثات قطرية أمريكية بشأن خطوات تنفيذ الهدنة بين حماس وإسرائيل

الدوحة: أجرت قطر والولايات المتحدة، الخميس، مباحثات تناولت خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الوشيك بين حركة حماس وإسرائيل، في وقت يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 48 يوما.

هذه المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاتصال مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطر ودعم مصر والولايات المتحدة، والسير بإجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان “خلال الساعات القادمة” عن بدء سريان هدنة بين حماس وإسرائيل تستمر لعدة أيام قابلة للتمديد، وتتضمن تبادلا لأسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأكد آل ثاني خلال الاتصال “ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة”، وأن “الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وشدد على أن يكون هذا الحل “وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف”.

فيما أعرب بلينكن عن “شكر بلاده لدولة قطر على دورها الحاسم في الوساطة التي قادت إلى الهدنة، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين”، بحسب الوكالة.

(الأناضول)