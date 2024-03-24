مباحثات قطرية أممية بشأن تسهيل دخول المساعدات لغزة

الدوحة: بحث رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأحد، مع مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الدوحة وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، التي لم تحدد تفاصيل الزيارة.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ#قنا #قطر https://t.co/Se98dWWbvn pic.twitter.com/l5fZ7MfV0K — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 24, 2024

ونقلت الوكالة عن الوزير القطري تأكيده على أهمية دور الأمم المتحدة في “دعم الجهود الهادفة لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ووضع حد لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع”.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

(الأناضول)